***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
24.08.2022 16:42
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özel Durumlar Tebliğine göre , kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur , beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058127
BIST
16:423.096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -25,49
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
16:4218,1640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0544
|Açılış
|: 18,2170
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
16:4218,0272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0405
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
16:421.017,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 1.017,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler16:42
|HKTM
|17,71
|3.323.529
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.588.895
|% 9,99
|
|OBASE
|17,42
|222.578.081
|% 9,97
|
|DOGUB
|6,51
|31.465.259
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|CMBTN
|311,80
|52.675.378
|% -8,10
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|THYAO
|70,10
|9.141.877.678
|% 3,39
|
|ISCTR
|7,80
|4.337.966.122
|% -4,88
|
|YKBNK
|6,11
|3.672.281.706
|% -2,71
|
|AKBNK
|11,15
|3.095.411.740
|% -2,87
|
|GARAN
|23,32
|2.936.217.635
|% 1,04
|
|YKBNK
|6,11
|3.672.281.706
|% -2,71
|
|ISCTR
|7,80
|4.337.966.122
|% -4,88
|
|EKGYO
|3,89
|1.932.932.920
|% -2,02
|
|ALBRK
|2,36
|907.975.328
|% 3,06
|
|AKBNK
|11,15
|3.095.411.740
|% -2,87
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1571
|18,1640
|% 0,30
|
|Euro
|18,0211
|18,0272
|% -0,22
|
|Sterlin
|21,3058
|21,4126
|% -0,28
|
|Frank
|18,6864
|18,7989
|% -0,11
|
|Riyal
|4,8167
|4,8408
|% 0,17
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-1,74
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|6.798
|6.901
|-17,00
|
|Tam
|6.830
|6.878
|-38,00
|
|Yarım
|3.328
|3.362
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.681
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,04
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|-0,07
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,45
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, TKFEN
-
16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 78 kaybederek (% -0.75 ) 2, 752
-
16:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, BFREN, DOGUB, HKTM, BRKO, KLNMA, TLMAN, METRO, OBASE, MEPET
-
16:56
MEPET, ULKER, METRO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:56
UFUK, EKIZ, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında