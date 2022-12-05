***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.12.2022 15:55
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş 'nin 05.12.2022 tarihli BIAS 13063 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084322
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,20
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:5918,6400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
17:5919,6266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0027
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5698
17:591.064,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -12,22
|Açılış
|: 1.064,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.062,63
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EMKEL
|5,17
|28.990.579
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.541.980
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|44.352.459
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|106.293.221
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|314.232.891
|% 9,99
|
|ERCB
|101,70
|105.349.549
|% -10,00
|
|SNICA
|35,10
|1.449.794.963
|% -10,00
|
|SASA
|108,00
|755.700.674
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|370.101.748
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|106.794.459
|% -9,98
|
|THYAO
|138,60
|14.530.361.131
|% 8,03
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ASELS
|49,78
|6.147.435.546
|% 5,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,15
|3.296.116.709
|% -2,78
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|TSKB
|4,01
|1.013.268.917
|% -0,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6351
|18,6400
|% 0,03
|
|Euro
|19,6167
|19,6266
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,6632
|22,7769
|% -0,69
|
|Frank
|19,7574
|19,8765
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-20,93
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|-12,93
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.133
|7.201
|-73,00
|
|Yarım
|3.460
|3.521
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.735
|1.760
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|13,41
|13,43
|-0,44
|
|B. Petrol
|86,03
|86,03
|0,46
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DAGHL
Yüzde 4.83 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 933 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 4.62 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 461 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 753, 527 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, ASELS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.26 ) 4, 347