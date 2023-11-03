***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
03.11.2023 16:30
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş 'nin 03.11.2023 tarihli BIAS E-18454353-100.06-21087 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213978
BIST
'
18:057.706
En Düşük
|Değişim
|: 0,55%
|| 42,37
|Açılış
|: 7.674
|
|Önceki Kapanış
|: 7.664
|
7.582
En Yüksek
7.721
18:0528,3801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0555
|Açılış
|: 28,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3400
|
28,5820
En Düşük
28,2915
18:0530,4816
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,3161
|Açılış
|: 30,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,5909
En Düşük
30,0056
18:051.818,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 8,42
|Açılış
|: 1.818,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809,86
|
1.830,52
En Düşük
1.806,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|86,90
|307.778.098
|% 10,00
|
|ACSEL
|124,30
|86.092.027
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.262,70
|13.214.168
|% 10,00
|
|OBASE
|36,74
|104.860.720
|% 10,00
|
|EKIZ
|59,40
|6.473.285
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.699,00
|52.004.691
|% -10,00
|
|MEKAG
|49,92
|128.159.849
|% -9,97
|
|CMBTN
|1.658,10
|88.270.414
|% -8,39
|
|DOFER
|32,72
|114.722.397
|% -7,88
|
|TUREX
|28,70
|73.083.090
|% -7,66
|
|THYAO
|225,70
|10.436.201.316
|% 1,21
|
|TUPRS
|149,60
|7.062.275.928
|% 1,42
|
|SASA
|45,98
|4.207.562.295
|% 3,84
|
|YKBNK
|17,24
|2.961.940.835
|% 0,23
|
|EREGL
|37,40
|2.779.570.336
|% 0,05
|
|ZOREN
|5,30
|911.949.737
|% 2,91
|
|YKBNK
|17,24
|2.961.940.835
|% 0,23
|
|EKGYO
|6,58
|1.128.028.184
|% -0,75
|
|VRGYO
|19,85
|2.448.510.586
|% -4,38
|
|ODAS
|11,47
|1.288.538.567
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,3770
|28,3801
|% 0,20
|
|Euro
|30,4286
|30,4816
|% 1,05
|
|Sterlin
|35,0376
|35,2133
|% 1,59
|
|Frank
|31,4425
|31,6319
|% 0,90
|
|Riyal
|7,5432
|7,5810
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,20
|23,23
|% 0,66
|
|Platin
|931,04
|937,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.120,11
|1.124,96
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,09
|85,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.992,42
|1.992,85
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58VAKBN
Yüzde 4.47 oranında artışla 17.07 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 070, 475 adet işlem
-
17:57TETMT
Yüzde 5.70 oranında artışla 2, 800.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 835 adet işlem
-
17:55KRONT
Yüzde 5.30 oranında artışla 15.09 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 121, 598 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 18 artarak (% 0.61 ) 6, 674
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MNDRS, IDEAS, VANGD, ORMA, BALAT, MARTI, EUKYO, BRKSN, KSTUR, MARKA