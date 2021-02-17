***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 17.02.2021 tarihinde iştirakimiz olan Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş.' deki sahibi bulunduğumuz hisselerden, Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş.' nin ödenmiş sermayesinin % 0,5 (Yüzde Yarım)' e isabet eden 280.325 adedinin BİST' te satışına karar verilmiş ve bununla ilgili olarak öncelikle söz konusu payların MKK nezdinde kaydileştirilmesi amacıyla müracaat edilmiştir.Yapılacak bu satışın neticesinde Sönmez Filament A.Ş.' nin halka açıklık oranının arttırılması ve bunun yanı sıra, Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. ‘ ye sağlanacak nakit girişi ile 2018 yılında yaptığımız yatırımlarımızda kullanılan kredilerin önemli bir kısmının vadesinden önce kapatılması ve böylece bilançomuz üzerindeki faiz yükünün de azaltılarak bilanço karlılığımızın arttırılması hedeflenmektedir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910412BIST