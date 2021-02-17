***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2021 16:45
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 17.02.2021 tarihinde iştirakimiz olan Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş.' deki sahibi bulunduğumuz hisselerden, Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş.' nin ödenmiş sermayesinin % 0,5 (Yüzde Yarım)' e isabet eden 280.325 adedinin BİST' te satışına karar verilmiş ve bununla ilgili olarak öncelikle söz konusu payların MKK nezdinde kaydileştirilmesi amacıyla müracaat edilmiştir.
Yapılacak bu satışın neticesinde Sönmez Filament A.Ş.' nin halka açıklık oranının arttırılması ve bunun yanı sıra, Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. ‘ ye sağlanacak nakit girişi ile 2018 yılında yaptığımız yatırımlarımızda kullanılan kredilerin önemli bir kısmının vadesinden önce kapatılması ve böylece bilançomuz üzerindeki faiz yükünün de azaltılarak bilanço karlılığımızın arttırılması hedeflenmektedir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910412
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.530
18:056,9920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9705
18:058,4221
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0508
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,3983
18:05398,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -5,07
|Açılış
|: 398,72
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
397,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATEKS
|59,95
|18.286.717
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|879.797
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|157.149.914
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.999.758
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|457.446.159
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|6.274.313
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|78.301.161
|% -9,96
|
|SERVE
|17,46
|1.075.367
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,14
|2.084.775
|% -9,95
|
|DIRIT
|8,73
|1.497.807
|% -9,35
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SASA
|45,28
|2.717.926.488
|% 9,96
|
|KOZAL
|142,30
|2.008.977.109
|% -1,73
|
|GARAN
|9,55
|1.785.736.961
|% -1,95
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SKBNK
|1,49
|905.667.857
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,47
|825.899.074
|% -1,20
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|KARSN
|5,27
|1.263.058.353
|% 7,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9852
|6,9937
|% 0,01
|
|Euro
|8,4086
|8,4237
|% -0,58
|
|Sterlin
|9,6444
|9,6928
|% -0,51
|
|Frank
|7,7472
|7,7939
|% -0,73
|
|Riyal
|1,8576
|1,8669
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-20,29
|
|Altın Gr.
|399
|399
|-4,92
|
|Cumhuriyet
|2.667
|2.707
|-24,00
|
|Tam
|2.653
|2.722
|-21,32
|
|Yarım
|1.282
|1.317
|-10,31
|
|Çeyrek
|643
|658
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|27,11
|27,14
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,73
|63,73
|0,38
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BRKSN
Yüzde 9.95 oranında artışla 11.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 251, 537 adet işlem
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17:58METUR
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 29.10 lira fiyatla işlem gören hissede 174, 903 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 98 kaybederek (% -0.68 ) 1, 611
-
17:56XU100
Endeks 1, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 33, 057.00 milyon TL de
-
17:56BRSAN
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 31.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 612, 259 adet işlem