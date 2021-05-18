***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2021 16:14
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesinde % 15 iştirakimiz bulunan Sönmez Çimento Yapı Ve Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin , yine sermayesinde aynı oranda iştirakimiz olan Sontrade Dış Ticaret Anonim Şirketi 'ni TTK nun 136.,155.,156 ve diğer ilgili maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 18,19 ve 20.maddeleri uyarınca 30.04.2021 tarihli bilançolarının esas alınması suretiyle tüm hak ve vecibeleriyle, aktif pasifiyle birlikte kül halinde tasfiyesiz infisah yoluyla devir alma sürecinde olduğu bilgisi alınmıştır.
Sontrade Dış Ticaret Anonim Şirketi' nin devir sermayesi 9.000.000.-TL olup , devir alma sonucu Sönmez Çimento Yapı Ve Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi sermayesi 450.000.000 TL'den 460.850.000TL. ye artırılacaktır. Devir sonrası Sönmez Çimento Yapı Ve Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi sermayesindeki payımız tutar olarak 67.500.000.- TL'den , 69.127.500 TL ye yükselecektir, % 15 pay yüzdemiz değişmeyecektir.
Sürece dair bilgi verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936767
BIST
17:351.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,95
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
17:358,3557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0440
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3648
En Düşük
8,3073
17:3510,2071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0975
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2132
En Düşük
10,1023
17:35501,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,62
|Açılış
|: 501,57
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler17:35
|NTGAZ
|10,89
|10.888.323
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|553.473
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.506.525
|% 10,00
|
|JANTS
|79,90
|315.691.634
|% 9,98
|
|FENER
|28,44
|308.080.802
|% 9,98
|
|MERIT
|252,00
|1.054.902
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,20
|557.465
|% -9,89
|
|IHGZT
|1,32
|10.789.669
|% -9,59
|
|BJKAS
|8,05
|391.448.088
|% -9,55
|
|YAPRK
|82,50
|43.797.760
|% -8,89
|
|GARAN
|8,09
|1.571.937.802
|% 1,63
|
|KOZAL
|131,40
|1.440.925.493
|% 2,26
|
|SISE
|8,05
|1.314.172.185
|% 2,81
|
|THYAO
|13,39
|863.343.307
|% 0,22
|
|EREGL
|19,40
|762.003.050
|% -0,15
|
|GARAN
|8,09
|1.571.937.802
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,96
|345.668.977
|% 1,55
|
|SISE
|8,05
|1.314.172.185
|% 2,81
|
|YKBNK
|2,15
|227.181.454
|% 0,94
|
|KARSN
|4,70
|400.693.139
|% 2,84
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3524
|8,3557
|% 0,53
|
|Euro
|10,2011
|10,2071
|% 0,96
|
|Sterlin
|11,8226
|11,8819
|% 0,90
|
|Frank
|9,2714
|9,3273
|% 1,15
|
|Riyal
|2,2209
|2,2321
|% 0,51
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-1,98
|
|Altın Gr.
|501
|501
|1,98
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|30,26
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|14,64
|
|Çeyrek
|797
|815
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|28,13
|28,16
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,55
|0,02
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|-0,34
|
Seans Raporu
17:35
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-
17:49KUTPO
Yüzde 4.86 oranında artışla 67.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 717, 939 adet işlem
-
17:48MEGAP
Yüzde 5.66 oranında artışla 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 719, 609 adet işlem
-
17:48MEGAP
Yüzde 5.66 oranında artışla 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 719, 609 adet işlem
-
17:46KLMSN
Yüzde 4.47 oranında artışla 25.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 281 adet işlem
-
17:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, TTKOM, SISE