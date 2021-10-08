Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.10.2021 14:18



***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz yönetim kurulu, 8.10.2021   tarihli toplantısında
               Sermayesinde %7,43 oranında iştirakimiz bulunan Sönmez Filament Sent. İplik ve Elyaf  San. A.Ş.' de sahibi olduğumuz 4.163.031,53.- TL nominal değerli paylardan , Sönmez Çimento A.Ş. İştirakimizin sermaye artımından doğacak taahhütlerimizin yerine getirilmesi amacıyla , BORSADA İŞLEM  GÖRMEYEN 516.000-TL nominal değerli kısmının, BİST de oluşan son bir aylık ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan  36,69 TL fiyat ile
  Ali Cem Sönmez'e 172.000.- TL nominal değerde,
 Osman Sönmez'e 172.000.- TL nominal değerde,
 Cemil Sönmez'e 172.000.- TL nominal değerde,
 olmak üzere  nakden ve defaten satışına, satışa dair takas ve nakit işleminin borsa dışında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İşlem sonrası , pay oranımız ,  % 6,505 olacaktır.
Süreç hakkında bilgi verilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968620


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:111.398
Değişim :  0,11% |  1,52
Açılış :  1.398  
Önceki Kapanış :  1.397  
En Yüksek
1.402 En Düşük
1.394
BIST En Aktif Hisseler15:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 179,30 24.365.443 % 10,00  
PKENT 3.520,00 35.032.577 % 10,00  
DOBUR 31,94 4.755.927 % 9,99  
MERIT 19,16 1.323.554 % 9,99  
AYCES 54,95 3.290.841 % 9,90  
daha fazla
15:09 Alış Satış %  
Dolar 8,9128 8,9145 % 0,45  
Euro 10,3073 10,3480 % 0,71  
Sterlin 12,1060 12,1667 % 0,55  
Frank 9,5597 9,6173 % 0,52  
Riyal 2,3692 2,3811 % 0,47  
daha fazla
15:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.763 7,21  
Altın Gr. 505 505 4,67  
Cumhuriyet 3.342 3.393 48,00  
Tam 3.326 3.410 8,31  
Yarım 1.608 1.650 4,02  
Çeyrek 806 825 2,01  
Gümüş.Ons 22,58 22,61 -0,01  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,02  
B. Petrol 82,41 82,41 0,46  
Seans Raporu 15:09
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru