***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.10.2021 14:18
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu, 8.10.2021 tarihli toplantısında
Sermayesinde %7,43 oranında iştirakimiz bulunan Sönmez Filament Sent. İplik ve Elyaf San. A.Ş.' de sahibi olduğumuz 4.163.031,53.- TL nominal değerli paylardan , Sönmez Çimento A.Ş. İştirakimizin sermaye artımından doğacak taahhütlerimizin yerine getirilmesi amacıyla , BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN 516.000-TL nominal değerli kısmının, BİST de oluşan son bir aylık ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 36,69 TL fiyat ile
Ali Cem Sönmez'e 172.000.- TL nominal değerde,
Osman Sönmez'e 172.000.- TL nominal değerde,
Cemil Sönmez'e 172.000.- TL nominal değerde,
olmak üzere nakden ve defaten satışına, satışa dair takas ve nakit işleminin borsa dışında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İşlem sonrası , pay oranımız , % 6,505 olacaktır.
Süreç hakkında bilgi verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968620
BIST