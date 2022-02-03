***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2022 16:48
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu
Üretim tesislerimizde kullanılan bir kısım makinelerin modernizasyonu ve kapasite artırma amaçlı olarak yenilenmesi konularında karar almıştır.
Süreç hakkında bilgi verilecektir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999241
BIST
11:081.968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 10,35
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.958
11:0813,5535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0162
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5079
11:0815,5229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0064
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,5933
En Düşük
15,4824
11:08787,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,71
|Açılış
|: 787,21
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
790,69
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler11:06
|PKENT
|406,10
|9.228.654
|% 9,99
|
|TETMT
|346,00
|7.509.853
|% 8,70
|
|BRSAN
|27,70
|45.414.920
|% 7,78
|
|TRCAS
|4,40
|18.615.766
|% 6,02
|
|OZGYO
|2,39
|49.433.224
|% 5,75
|
|ORCAY
|51,55
|20.529.568
|% -9,96
|
|SANEL
|11,88
|11.369.790
|% -9,93
|
|UZERB
|39,70
|58.994
|% -7,46
|
|DIRIT
|3,26
|108.085
|% -7,12
|
|EDATA
|24,40
|146.888
|% -5,79
|
|THYAO
|27,30
|520.689.114
|% 1,04
|
|YKBNK
|4,12
|500.338.901
|% 0,98
|
|KRDMD
|11,20
|278.465.562
|% -0,27
|
|GARAN
|11,95
|187.695.319
|% 0,08
|
|EKGYO
|2,39
|157.422.277
|% 0,42
|
|YKBNK
|4,12
|500.338.901
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,39
|157.422.277
|% 0,42
|
|TSKB
|1,54
|47.204.929
|% -1,28
|
|KRDMD
|11,20
|278.465.562
|% -0,27
|
|OZGYO
|2,39
|49.433.224
|% 5,75
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5456
|13,5522
|% -0,13
|
|Euro
|15,5102
|15,5221
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,3279
|18,4198
|% -0,31
|
|Frank
|14,6486
|14,7369
|% -0,11
|
|Riyal
|3,5991
|3,6171
|% -0,18
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|3,50
|
|Altın Gr.
|787
|787
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
|
|Tam
|5.196
|5.328
|-1,42
|
|Yarım
|2.512
|2.577
|-0,69
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,80
|0,02
|
|B. Petrol
|91,61
|91,61
|0,50
|