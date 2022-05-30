***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.05.2022 17:40
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Teksif Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında , Sendika tarafından başlatılan Arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlanamadığından , 20.06.2022 tarihinde başlamak üzere grev kararı aldığı 30.05.2022 tarihinde tebliğ alınmıştır.
Süreç hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033383
BIST
17:372.538
En Yüksek
|Değişim
|: 4,08%
|| 99,41
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.539
En Düşük
2.467
17:3716,3928
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2017
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3963
En Düşük
16,2359
17:3717,6648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2560
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6759
En Düşük
17,4021
17:37978,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 12,86
|Açılış
|: 978,15
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler17:37
|THYAO
|49,52
|5.340.343.548
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|13.667.066
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|19.175.685
|% 9,99
|
|ESCOM
|14,75
|33.790.618
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.769.069
|% 9,99
|
|AKFGY
|2,47
|410.774.752
|% -9,85
|
|DAGHL
|26,00
|7.821.569
|% -8,77
|
|SERVE
|23,36
|939.192
|% -8,03
|
|RODRG
|16,33
|5.593.668
|% -7,22
|
|TDGYO
|7,06
|10.717.606
|% -7,11
|
|THYAO
|49,52
|5.340.343.548
|% 10,00
|
|KARSN
|7,42
|2.534.465.452
|% 8,01
|
|EREGL
|34,76
|2.418.365.592
|% 5,72
|
|SAHOL
|21,40
|2.318.766.146
|% 5,31
|
|SISE
|21,02
|2.135.311.786
|% 3,04
|
|KARSN
|7,42
|2.534.465.452
|% 8,01
|
|EKGYO
|2,68
|695.054.980
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,58
|968.777.571
|% 3,15
|
|DOHOL
|3,96
|768.560.056
|% 3,94
|
|HALKB
|5,84
|1.008.311.234
|% 4,29
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3800
|16,3928
|% 1,25
|
|Euro
|17,6417
|17,6648
|% 1,47
|
|Sterlin
|20,6548
|20,7584
|% 1,29
|
|Frank
|17,0159
|17,1184
|% 1,02
|
|Riyal
|4,3547
|4,3766
|% 1,19
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|2,93
|
|Altın Gr.
|979
|979
|13,79
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,97
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,06
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,81
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:51MZHLD
Yüzde 9.99 oranında artışla 66.60 lira fiyatla işlem gören hissede 289, 973 adet işlem
-
17:50CLEBI
Yüzde 7.86 oranında artışla 273.20 lira fiyatla işlem gören hissede 919, 522 adet işlem
-
17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 117, 83 artarak (% 4.35 ) 2, 827
-
17:49XU100
Endeks 2, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 97 üstünde . İşlem hacmi 42, 643.00 milyon TL de
-
17:44XU100
Endeks 2, 534 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 9 üstünde . İşlem hacmi 42, 130.00 milyon TL de