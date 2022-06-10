***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30/05/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Teksif Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalanmış ve Sendika tarafından, 20.06.2022 tarihinde uygulanacağı tebliğ edilen ve KAP'da duyurduğumuz grev kararı kaldırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036773BIST