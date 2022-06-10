***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2022 17:51
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/05/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Teksif Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalanmış ve Sendika tarafından, 20.06.2022 tarihinde uygulanacağı tebliğ edilen ve KAP'da duyurduğumuz grev kararı kaldırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036773
BIST
17:552.548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -23,35
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.528
17:5516,9699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,1477
|Açılış
|: 16,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
17:5517,8864
En Yüksek
|Değişim
|: -2,03%
|| -0,3701
|Açılış
|: 17,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,8572
17:551.013,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -6,49
|Açılış
|: 1.013,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler17:55
|MAVI
|47,30
|101.280.605
|% 10,00
|
|DOBUR
|44,48
|8.235.335
|% 9,99
|
|SILVR
|18,95
|15.154.656
|% 9,98
|
|AVHOL
|6,61
|21.997.760
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|312.388.051
|% 9,92
|
|OYYAT
|62,00
|100.999.966
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|99.322.268
|% -9,93
|
|DARDL
|3,55
|214.305.957
|% -8,51
|
|DOCO
|1.529,50
|34.365.364
|% -6,74
|
|MAGEN
|12,51
|119.907.735
|% -6,71
|
|THYAO
|47,16
|5.435.264.430
|% -2,44
|
|SISE
|22,44
|1.997.010.512
|% -2,26
|
|AKBNK
|8,57
|1.810.637.996
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,74
|1.633.115.046
|% 1,94
|
|GARAN
|15,38
|1.562.758.382
|% 0,52
|
|EKGYO
|2,61
|935.083.150
|% -2,61
|
|YKBNK
|4,74
|1.633.115.046
|% 1,94
|
|DOHOL
|4,07
|951.962.619
|% -2,16
|
|AKBNK
|8,57
|1.810.637.996
|% 2,39
|
|TSKB
|2,41
|435.349.117
|% 0,84
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9501
|16,9699
|% -0,86
|
|Euro
|17,8514
|17,8864
|% -2,03
|
|Sterlin
|20,9038
|21,0086
|% -2,24
|
|Frank
|17,1185
|17,2217
|% -1,84
|
|Riyal
|4,5132
|4,5358
|% -1,04
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|9,07
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-6,98
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-131,00
|
|Tam
|6.619
|6.793
|-135,93
|
|Yarım
|3.199
|3.286
|-65,75
|
|Çeyrek
|1.605
|1.643
|-32,88
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,84
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,05
|
|B. Petrol
|121
|121
|-2,23
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 94 kaybederek (% -1.23 ) 2, 803
-
17:58DOCO
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 1, 534.90 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 424 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 2, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 37, 745.00 milyon TL de
-
17:52DARDL
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 518, 986 adet işlem
-
17:51KOZAA
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 27.70 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 718, 909 adet işlem