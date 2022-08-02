***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz , 2022 yılı ve sonrası için İplik fabrikasının kapasite artırımı ve binalarımızın bir kısmının çatı tadilat inşaatı kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi almıştır.Teşvik belgemiz 26/07/2025 tarihine kadar süreli olup, Gümrük vergisi muafiyeti ile KDV istisnası desteğini içermektedir.Süreç hakkında bilgi verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051028BIST