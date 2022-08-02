***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.08.2022 15:29
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz , 2022 yılı ve sonrası için İplik fabrikasının kapasite artırımı ve binalarımızın bir kısmının çatı tadilat inşaatı kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi almıştır.
Teşvik belgemiz 26/07/2025 tarihine kadar süreli olup, Gümrük vergisi muafiyeti ile KDV istisnası desteğini içermektedir.
Süreç hakkında bilgi verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051028
BIST
15:392.670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 13,55
|Açılış
|: 2.662
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|Önceki Kapanış
|: 2.656
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2.678
En Düşük
2.649
15:3917,9554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
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|Açılış
|: 17,9750
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|Önceki Kapanış
|: 17,9300
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17,9601
En Düşük
17,8517
15:3918,3528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
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|Açılış
|: 18,3300
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|Önceki Kapanış
|: 18,3700
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En Düşük
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15:391.030,99
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|Açılış
|: 1.030,99
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|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler15:39
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|463.678.670
|% 9,98
|
|PRKME
|8,83
|66.728.660
|% 9,96
|
|TGSAS
|15,45
|69.728.773
|% 9,96
|
|COSMO
|15,05
|543.636
|% 9,93
|
|KZBGY
|57,45
|82.831.933
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|5.326.420
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,76
|20.666.793
|% -9,52
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|EMNIS
|31,40
|411.744
|% -8,24
|
|THYAO
|52,90
|4.130.185.461
|% 2,72
|
|SASA
|48,96
|2.246.414.308
|% 5,29
|
|SISE
|22,80
|1.727.279.554
|% -1,30
|
|EREGL
|27,92
|1.024.838.363
|% -0,43
|
|ODAS
|4,02
|918.310.290
|% 3,34
|
|TSKB
|2,65
|696.057.612
|% 0,76
|
|ODAS
|4,02
|918.310.290
|% 3,34
|
|EKGYO
|3,13
|617.922.692
|% -0,32
|
|YKBNK
|4,84
|743.666.775
|% -0,21
|
|SKBNK
|1,70
|240.118.708
|% 0,59
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9474
|17,9554
|% 0,39
|
|Euro
|18,3316
|18,3528
|% -0,09
|
|Sterlin
|21,8501
|21,9597
|% -0,07
|
|Frank
|18,7698
|18,8829
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7629
|4,7867
|% 0,25
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|13,51
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|12,09
|
|Cumhuriyet
|6.848
|6.952
|75,00
|
|Tam
|6.890
|6.942
|59,00
|
|Yarım
|3.357
|3.394
|29,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.696
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,39
|20,42
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,35
|