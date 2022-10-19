***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20/09/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Sönmez Çimento A.Ş. yönetim kuruluŞirket sermayesinin 620.000.000 TL'ndan , 693.114.400 TL.'na nakden artırılmasına, artırılan 73.114.400 TL 'nın ortaklardan sermaye avansı olarak tahsil edilen tutarlardan, sermaye taahhütlerine karşılık olarak mahsup edilmesine ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. maddesinin değişikliği için genel kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmasına ilişkin sürecin başlatılmasına karar vermiştir.Süreç hakkında bilgi verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072891BIST