***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2022 16:33
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/09/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Sönmez Çimento A.Ş. yönetim kurulu
Şirket sermayesinin 620.000.000 TL'ndan , 693.114.400 TL.'na nakden artırılmasına, artırılan 73.114.400 TL 'nın ortaklardan sermaye avansı olarak tahsil edilen tutarlardan, sermaye taahhütlerine karşılık olarak mahsup edilmesine ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. maddesinin değişikliği için genel kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmasına ilişkin sürecin başlatılmasına karar vermiştir.
Süreç hakkında bilgi verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072891
BIST
17:243.875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 33,93
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
17:2418,5919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
17:2418,2251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1037
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
17:24977,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -9,51
|Açılış
|: 977,97
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler17:22
|ESEN
|58,30
|420.115.516
|% 10,00
|
|GESAN
|149,60
|547.722.035
|% 10,00
|
|SMRTG
|125,50
|301.593.676
|% 9,99
|
|BARMA
|80,90
|179.911.531
|% 9,99
|
|INTEM
|85,90
|43.949.054
|% 9,99
|
|GLBMD
|11,09
|18.326.000
|% -7,27
|
|KIMMR
|6,74
|7.870.762
|% -6,65
|
|ODAS
|7,84
|5.156.158.988
|% -6,33
|
|AKFGY
|4,16
|322.611.726
|% -6,09
|
|PEGYO
|2,46
|36.033.596
|% -4,65
|
|THYAO
|97,60
|5.564.388.732
|% 0,36
|
|ODAS
|7,84
|5.156.158.988
|% -6,33
|
|YKBNK
|9,64
|4.965.899.231
|% 2,66
|
|AKBNK
|15,45
|4.792.734.982
|% 2,39
|
|ISCTR
|9,93
|3.838.982.753
|% 4,86
|
|ODAS
|7,84
|5.156.158.988
|% -6,33
|
|YKBNK
|9,64
|4.965.899.231
|% 2,66
|
|EKGYO
|4,39
|1.881.414.864
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,93
|3.838.982.753
|% 4,86
|
|AKBNK
|15,45
|4.792.734.982
|% 2,39
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5865
|18,5968
|% 0,07
|
|Euro
|18,2212
|18,2283
|% -0,55
|
|Sterlin
|20,8583
|20,9629
|% -0,59
|
|Frank
|18,4478
|18,5589
|% -0,94
|
|Riyal
|4,9345
|4,9592
|% -0,00
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.636
|-16,52
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-11,25
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.638
|6.730
|-34,00
|
|Yarım
|3.234
|3.290
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,48
|18,51
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,19
|
|B. Petrol
|91,00
|91,00
|0,97
|
Seans Raporu
17:22
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17:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, VESTL, HEKTS
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17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 43 artarak (% 0.69 ) 3, 432
-
17:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YEOTK, SMRTG, IHGZT, PKENT, MZHLD, EPLAS, ESEN, GESAN, BRMEN, PENTA
-
17:37
ARMDA, NATEN, VERTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:37
KLKIM, AKFGY, AZTEK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında