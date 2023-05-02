***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜretim tesislerimizde kullanılan bir kısım makinaların modernizasyonu ve kapasite artırma amaçlı olarak yenilenmesi kapsamında 2022 yılında başlattığımız yatırım sürecindeki alınması planlanan 4 adet makinadan ilki 02.05.2023 tarihi itibariyle devreye alınmış ve doğrudan üretime başlamıştır.Söz konusu yatırımımızın 2023 yılının son çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir.Süreç hakkında bilgi verilecektir.Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144872BIST