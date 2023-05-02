***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.05.2023 18:08
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üretim tesislerimizde kullanılan bir kısım makinaların modernizasyonu ve kapasite artırma amaçlı olarak yenilenmesi kapsamında 2022 yılında başlattığımız yatırım sürecindeki alınması planlanan 4 adet makinadan ilki 02.05.2023 tarihi itibariyle devreye alınmış ve doğrudan üretime başlamıştır.
Söz konusu yatırımımızın 2023 yılının son çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir.
Süreç hakkında bilgi verilecektir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144872
BIST
18:054.506
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -111,69
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.499
18:0519,4651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0257
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
18:0521,4226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0546
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
18:051.260,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 20,31
|Açılış
|: 1.260,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.263,94
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|25,74
|8.340.120
|% 10,00
|
|ULAS
|15,86
|12.452.127
|% 9,99
|
|ORCAY
|7,60
|106.346.269
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|10.017.286
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|32.526.717
|% 9,98
|
|GESAN
|60,30
|973.470.526
|% -10,00
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.557.077
|% -10,00
|
|FLAP
|7,11
|173.660.530
|% -10,00
|
|DOBUR
|33,66
|8.506.167
|% -10,00
|
|BEYAZ
|13,86
|29.711.721
|% -10,00
|
|THYAO
|126,30
|4.189.088.888
|% -1,17
|
|EREGL
|32,24
|2.441.392.255
|% -2,72
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.557.077
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.928.499.683
|% 9,96
|
|SISE
|36,70
|1.803.610.931
|% -0,43
|
|EKGYO
|5,75
|1.002.634.710
|% -4,33
|
|YKBNK
|9,35
|1.152.807.773
|% -1,27
|
|ADESE
|1,25
|124.903.940
|% -0,79
|
|KOZAL
|17,81
|1.739.207.759
|% -5,67
|
|ISCTR
|10,71
|942.868.718
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4607
|19,4646
|% 0,13
|
|Euro
|21,4366
|21,4489
|% 0,38
|
|Sterlin
|24,2021
|24,3235
|% -0,12
|
|Frank
|21,7033
|21,8340
|% 0,30
|
|Riyal
|5,1747
|5,2007
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|33,23
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|21,91
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.182
|9.481
|128,00
|
|Yarım
|4.454
|4.608
|48,00
|
|Çeyrek
|2.231
|2.298
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|15,87
|15,88
|0,24
|
|B. Petrol
|75,66
|75,66
|-3,65
|