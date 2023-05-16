***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.05.2023 16:55
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen bağımsız yönetim kurulu üye adayları değerlendirilmiş, Şirketimizin Yönetim Kurulu bağımsız üyeliklerine Hayrettin Sivri ve Altay Albayrak'ın seçilmelerinin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Bağımsızlık Beyanları ve Özgeçmişleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151701
BIST
16:564.553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 51,46
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.573
En Düşük
4.406
16:5619,7117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0574
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
16:5621,4265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0631
|Açılış
|: 22,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
16:561.272,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,13
|Açılış
|: 1.272,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler16:56
|SDTTR
|96,25
|169.991.629
|% 10,00
|
|ARMDA
|294,50
|8.187.643
|% 9,97
|
|AVHOL
|30,88
|8.723.044
|% 9,97
|
|PCILT
|20,74
|8.867.777
|% 9,97
|
|EUPWR
|76,70
|909.165.837
|% 9,96
|
|AEFES
|61,90
|547.805.616
|% -9,96
|
|DAGHL
|14,20
|107.750.162
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,36
|5.621.504.215
|% -9,70
|
|AKBNK
|15,78
|5.351.734.038
|% -9,15
|
|YKBNK
|9,54
|6.704.361.751
|% -8,88
|
|KCHOL
|79,60
|8.438.154.031
|% -8,72
|
|YKBNK
|9,54
|6.704.361.751
|% -8,88
|
|ISCTR
|11,36
|5.621.504.215
|% -9,70
|
|AKBNK
|15,78
|5.351.734.038
|% -9,15
|
|THYAO
|134,50
|5.200.294.754
|% 8,12
|
|YKBNK
|9,54
|6.704.361.751
|% -8,88
|
|ISCTR
|11,36
|5.621.504.215
|% -9,70
|
|AKBNK
|15,78
|5.351.734.038
|% -9,15
|
|EKGYO
|6,27
|1.358.382.430
|% 5,73
|
|GARAN
|27,68
|3.240.705.104
|% -7,11
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7067
|19,7117
|% 0,29
|
|Euro
|21,4195
|21,4265
|% 0,30
|
|Sterlin
|24,6072
|24,7306
|% 0,22
|
|Frank
|21,9422
|22,0743
|% 0,35
|
|Riyal
|5,2416
|5,2679
|% 0,28
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|-6,21
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-137,00
|
|Tam
|9.031
|9.280
|-125,43
|
|Yarım
|4.454
|4.592
|-79,00
|
|Çeyrek
|2.220
|2.289
|-47,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,05
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,20
|15,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,59
|75,59
|0,36
|
Seans Raporu
16:56
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17:10ONCSM
Yüzde 9.94 oranında artışla 69.10 lira fiyatla işlem gören hissede 648, 798 adet işlem
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17:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 15 artarak (% 0.92 ) 5, 039
-
17:09XU100
Endeks 4, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 70, 697.00 milyon TL de
-
17:09KRDMD
Yüzde 5.39 oranında artışla 16.02 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 326, 167 adet işlem
-
17:08PSGYO
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 428, 908 adet işlem