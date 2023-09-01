***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez ile diğer ortak ve yönetim kurulu üyeleri , Ali Cem Sönmez , Osman Sönmez ve Cemil Sönmez tarafından , faizsiz olarak ,herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, gerçekleşecek ilk sermaye artırımında nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere toplam 33.972.421,25 TL tutarında sermaye avansı verilmiştir. Avansın detayı aşağıda sunulmaktadır.Celal Sönmez 32.001.915,75 TLAli Cem Sönmez 656.835,17.-TLOsman Sönmez 656.835,17.-TLCemil Sönmez 656.835,17.-TLPay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190893BIST