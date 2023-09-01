***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2023 17:16
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez ile diğer ortak ve yönetim kurulu üyeleri , Ali Cem Sönmez , Osman Sönmez ve Cemil Sönmez tarafından , faizsiz olarak ,herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, gerçekleşecek ilk sermaye artırımında nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere toplam 33.972.421,25 TL tutarında sermaye avansı verilmiştir. Avansın detayı aşağıda sunulmaktadır.
Celal Sönmez 32.001.915,75 TL
Ali Cem Sönmez 656.835,17.-TL
Osman Sönmez 656.835,17.-TL
Cemil Sönmez 656.835,17.-TL
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190893
BIST