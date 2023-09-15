***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Sönmez Çimento A.Ş. 'nin , üretim kapasitesi artışı amaçlı projesi için, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne ÇED Başvuru dosyası sunduğu bilgisi alınmıştır.Sözkonusu proje ile :2.000.000 ton/yıl (6.060,60 ton/gün) olan mevcut klinker üretim kapasitesinin 5.630.000 ton/yıl, 2.160.714 ton/yıl olan çimento üretim kapasitesinin de 6.890.714 ton/yıl olması hedeflenmektedir.Süreç hakkında bilgi verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195400BIST