***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ortağı Sönmez ASF İplik Dokuma ve Boya Sanayi A.Ş.'den, faizsiz olarak ,herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, gerçekleşecek sermaye artırımında nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirketimiz faaliyetlerinde kullanılmak üzere toplam 10.000.000,00.- TL tutarında sermaye avansı alınmıştır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207464BIST