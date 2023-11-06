***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.11.2023 15:39
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu , ortaklarımız SÖNMEZ ASF İplik Dokuma ve Boya Sanayi A.Ş. , SÖNMEZ Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. ve SÖNMEZ Endüstri Holding A.Ş.'den faizsiz olarak ,herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, gerçekleşecek ilk sermaye artırımında nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirketimiz faaliyetlerinde kullanılmak üzere toplam 28.129.384,16 TL tutarında sermaye avansı alınmasıyla ilgili karar almıştır. Avansın detayı aşağıda sunulmaktadır.
SÖNMEZ ASF İplik Dokuma ve Boya Sanayi A.Ş.'den 17.104.759,39.-TL
SÖNMEZ Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş.'den 6.924.624,77.-TL
SÖNMEZ Endüstri Holding A.Ş.'den 4.100.000,00.-TL
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214443
BIST