***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu , ortaklarımız SÖNMEZ ASF İplik Dokuma ve Boya Sanayi A.Ş. , SÖNMEZ Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. ve SÖNMEZ Endüstri Holding A.Ş.'den faizsiz olarak ,herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, gerçekleşecek ilk sermaye artırımında nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirketimiz faaliyetlerinde kullanılmak üzere toplam 28.129.384,16 TL tutarında sermaye avansı alınmasıyla ilgili karar almıştır. Avansın detayı aşağıda sunulmaktadır.SÖNMEZ ASF İplik Dokuma ve Boya Sanayi A.Ş.'den 17.104.759,39.-TLSÖNMEZ Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş.'den 6.924.624,77.-TLSÖNMEZ Endüstri Holding A.Ş.'den 4.100.000,00.-TLPay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214443BIST