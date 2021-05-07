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***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.05.2021 17:01



***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 79.931.250
Ulaşılacak Sermaye (TL) 130.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
SNPAM, TRASNPAM91B0 79.931.250 50.068.750,000 62,63976 SNPAM, TRASNPAM91B0 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 79.931.250 50.068.750,000 62,63976

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 21.450.260,1
Geçmiş Yıl Karları (TL) 28.618.489,9


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.05.2021
SPK Başvuru Tarihi 07.05.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 19/04/2021 tarihli kararı çerçevesinde, 2020 hesap dönemi Bilançosunda yer alan 21.450.260,10.-TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ve 28.618.489,90.-TL Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere, toplam 50.068.750,00.-TL tutarında İç kaynaklardan karşılanmak suretiyle sermayemizin 79.931.250,00-.TL'den 130.000.000,00.-TL'ye artırılmasıyla ilgili Ana sözleşme tadili ve ön izni için 07.05.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Esas Sermaye sisteminde olan şirketimiz, SPK madde tadil onayı/ ön izni sonrası mevzuat gereği genel kurul onayına gidecektir.
Süreç hakkında bilgi verilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935278


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