***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Madde Tadil SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 79.931.250Ulaşılacak Sermaye (TL) 130.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviSNPAM, TRASNPAM91B0 79.931.250 50.068.750,000 62,63976 SNPAM, TRASNPAM91B0 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 79.931.250 50.068.750,000 62,63976İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 21.450.260,1Geçmiş Yıl Karları (TL) 28.618.489,9Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.05.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 15.06.2021SPK Başvuru Tarihi 07.05.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin iç kaynaklardan karşılanmak üzere yapacağı sermaye artırımı amacıyla esas sözleşmemizin ''Sermaye'' başlıklı 7.maddesinde yapılan değişikliğe ilişkin tadil metninin SPK onayı 21.06.2021 tarihinde tarafımıza ulaşmıştır.Ticaret Bakanlığı onayına müteakiben Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapılacaktır.Süreç hakkında bilgi verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943398BIST