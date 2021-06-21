***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.06.2021 16:28
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Madde Tadil SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 79.931.250
Ulaşılacak Sermaye (TL) 130.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
SNPAM, TRASNPAM91B0 79.931.250 50.068.750,000 62,63976 SNPAM, TRASNPAM91B0 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 79.931.250 50.068.750,000 62,63976
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 21.450.260,1
Geçmiş Yıl Karları (TL) 28.618.489,9
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.05.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 15.06.2021
SPK Başvuru Tarihi 07.05.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin iç kaynaklardan karşılanmak üzere yapacağı sermaye artırımı amacıyla esas sözleşmemizin ''Sermaye'' başlıklı 7.maddesinde yapılan değişikliğe ilişkin tadil metninin SPK onayı 21.06.2021 tarihinde tarafımıza ulaşmıştır.
Ticaret Bakanlığı onayına müteakiben Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapılacaktır.
Süreç hakkında bilgi verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943398
BIST