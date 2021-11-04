***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.11.2021 16:28
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırım Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanıevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
SNPAM, TRASNPAM91B0 79.931.250 50.068.750,000 62,63976 SNPAM, TRASNPAM91B0 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 79.931.250 50.068.750,000 62,63976
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 09.11.2021
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 21.450.260,1
Geçmiş Yıl Karları (TL) 28.618.489,9
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.05.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 15.06.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.08.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 18.08.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 27.10.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 11.11.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 10.11.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 04.11.2021
Ek Açıklamalar
Bedelsiz sermaye artırımı, Bursa Ticaret Sicilinde 04/11/2021 tarihinde tescil olup, 04/11/2021 tarih ve 10444 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
04/11/2021 tarih ve 10444 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 snpam sermaye tescili sicil gazetesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974772
BIST