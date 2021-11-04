***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırım TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanıevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviSNPAM, TRASNPAM91B0 79.931.250 50.068.750,000 62,63976 SNPAM, TRASNPAM91B0 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 79.931.250 50.068.750,000 62,63976Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 09.11.2021İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 21.450.260,1Geçmiş Yıl Karları (TL) 28.618.489,9Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.05.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 15.06.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.08.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 18.08.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 27.10.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 11.11.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 10.11.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 04.11.2021Ek AçıklamalarBedelsiz sermaye artırımı, Bursa Ticaret Sicilinde 04/11/2021 tarihinde tescil olup, 04/11/2021 tarih ve 10444 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.04/11/2021 tarih ve 10444 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 snpam sermaye tescili sicil gazetesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974772BIST