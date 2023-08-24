***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli-Bedelsiz Sermaye ArtırımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.08.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 130.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 390.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviSNPAM, TRASNPAM91B0 130.000.000 130.000.000,000 100,00000 SNPAM, TRASNPAM91B0 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 130.000.000 130.000.000,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Özel Fonlar (TL) 29.901.835,14Diğer (TL) 100.098.164,86Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)SNPAM, TRASNPAM91B0 130.000.000 130.000.000,000 100,00000 1,00 SNPAM, TRASNPAM91B0 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 130.000.000 130.000.000,000 100,00000Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 24.08.2023 tarihli toplantısında, sermayesinin, % 100'ü bedelli ve % 100 ‘ü bedelsiz olmak üzere 130.000.000 TL.'sından 390.000.000.000 TL ‘na artırılmasına ve iç kaynaklardan karşılanacak bedelsiz 130.000.000 .- TL. nin 29.901.835,14.-TL ‘lik bölümünün 2022 yılı bilançosunda yer alan Özel Fonlar ve 100.098.164,86.-TL ‘lik bölümünün de Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına ,pay sahiplerinin , paylarının % 100 ‘ ü oranında rüçhan hakkı kullanmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188968BIST