***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.08.2023 15:26
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye artırımı diğer hususlar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.08.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 130.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 390.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
SNPAM, TRASNPAM91B0 130.000.000 130.000.000,000 100,00000 SNPAM, TRASNPAM91B0 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 130.000.000 130.000.000,000 100,00000
İç Kaynakların Detayı :
Özel Fonlar (TL) 29.901.835,14
Diğer (TL) 100.098.164,86
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
SNPAM, TRASNPAM91B0 130.000.000 130.000.000,000 100,00000 1,00 SNPAM, TRASNPAM91B0 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 130.000.000 130.000.000,000 100,00000
Para Birimi TRY
Ek Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu , 24.08.2023 tarihli sermaye artırımı kararıyla ilgili olarak , aşağıdaki diğer hususları da belirlemiştir
a- Şirketimiz faaliyetlerinde kullanılmak üzere ,ortaklarımız tarafından verilen /verilecek
sermaye avanslarının mevzuatın öngördüğü esaslar dahilinde , ortaklarımızın rüçhan hakkı
bedellerinden mahsup edilmesi
b- Esas sözleşmenin "Sermaye " başlıklı 7. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi,
c- Esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü ile Ticaret
Bakanlığı'na başvurulmasına ve gerekli izinlerin alınmasından sonra esas sözleşme tadil
metninin genel kurulun onayına sunulması,
d- Mevzuatın gerektirdiği diğer süreçlerin yerine getirilmesi,
Eski Metin
Sermaye
Madde 7-
Şirketin sermayesi ,tamamı ödenmiş 130.000.000.- (Yüzotuzmilyon)) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde tamamı hamiline yazılı 13.000.000.000(Onüçmilyar) adet paya ayrılmıştır.
79.931.250 TL tutarındaki önceki sermaye tamamen ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 50.068.750.- TL.nın, 21.450.260,10.-TL ‘si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ve 28.618.489,90.-TL ‘si de Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup tamamen ödenmiştir. Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.
Yeni Metin
Sermaye
Madde 7-
Şirketin sermayesi ,tamamı ödenmiş 390.000.000.- (üçyüzdoksanmilyon) TürkLirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde tamamı hamiline yazılı 39.000.000.000(Otuzdokuzmilyar) adet paya ayrılmıştır.
130.000.000 TL tutarındaki önceki sermaye tamamen ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 260.000.000.- (ikiyizaltmışmilyon)TürkLirasının, 29.901.835,14.-TL ‘si Özel Fonlar ve 100.098.164,86.-TL ‘si de Olağanüstü Yedeklerden olmak üzere, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle tamamen ödenmiştir.
130.000.000 .-( yüzotuzmilyon )Türk Lirası ise nakdi sermaye olarak , her türlü muvazaadan ari, taahhüt edilmiş olup tamamen ödenmiştir. Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189923
BIST