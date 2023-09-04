***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.09.2023 17:11
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.08.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 130.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 390.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
SNPAM, TRASNPAM91B0 130.000.000 130.000.000,000 100,00000 SNPAM, TRASNPAM91B0 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 130.000.000 130.000.000,000 100,00000
İç Kaynakların Detayı :
Özel Fonlar (TL) 29.901.835,14
Diğer (TL) 100.098.164,86
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
SNPAM, TRASNPAM91B0 130.000.000 130.000.000,000 100,00000 1,00 SNPAM, TRASNPAM91B0 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 130.000.000 130.000.000,000 100,00000
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 04.09.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24/08/2023 ve 28/08/2023 tarihli kararları çerçevesinde, Şirket sermayesinin, % 100'ü bedelli ve % 100 ‘ü bedelsiz olmak üzere 130.000.000 TL.'sından 390.000.000.000 TL ‘na artırılmasına ve iç kaynaklardan karşılanacak bedelsiz 130.000.000 .- TL. nin 29.901.835,14.-TL ‘lik bölümünün 2022 yılı bilançosunda yer alan Özel Fonlar ve 100.098.164,86.-TL ‘lik bölümünün de Olağanüstü Yedeklerden karşılanması ,
pay sahiplerinin , paylarının % 100 ‘ ü oranında rüçhan hakkı kullanmasıyla ilgili Ana sözleşme tadili ve ön izni için 04.09.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Esas Sermaye sisteminde olan şirketimiz, SPK madde tadil onayı/ ön izni sonrası mevzuat gereği genel kurul onayına gidecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191394
BIST