***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Madde yeni metninde ifade değişliği.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.08.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 130.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 390.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviSNPAM, TRASNPAM91B0 130.000.000 130.000.000,000 100,00000 SNPAM, TRASNPAM91B0 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 130.000.000 130.000.000,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Özel Fonlar (TL) 29.901.835,14Diğer (TL) 100.098.164,86Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)SNPAM, TRASNPAM91B0 130.000.000 130.000.000,000 100,00000 1,00 SNPAM, TRASNPAM91B0 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 130.000.000 130.000.000,000 100,00000Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 04.09.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu , sermaye artımına ilişkin madde tadil yeni metninde bazı ifade değişiklikleri yapılması nedeniyle 28.08.2023 tarihli kararını iptal etmiş ve özetle aşağıdaki yeni kararı almıştır.Sermaye Artırımına Dair Diğer Hususlara- Şirketimiz faaliyetlerinde kullanılmak üzere ,ortaklarımız tarafından verilen /verilecek sermaye avanslarının mevzuatın öngördüğü esaslar dahilinde , ortaklarımızın rüçhan hakkı bedellerinden mahsup edilmesineb- Esas sözleşmenin "Sermaye " başlıklı 7. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,c- Esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve gerekli izinlerin alınmasından sonra esas sözleşme tadil metninin genel kurulun onayına sunulmasına,d- Mevzuatın gerektirdiği diğer süreçlerin yerine getirilmesine,Katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.Eski MetinSermayeMadde 7-Şirketin sermayesi ,tamamı ödenmiş 130.000.000.- (Yüzotuzmilyon)) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde tamamı hamiline yazılı 13.000.000.000(Onüçmilyar) adet paya ayrılmıştır.79.931.250 TL tutarındaki önceki sermaye tamamen ödenmiştir.Bu defa arttırılan 50.068.750.- TL.nın, 21.450.260,10.-TL ‘si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ve 28.618.489,90.-TL ‘si de Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup tamamen ödenmiştir. Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.Yeni MetinSermayeMadde 7-Şirketin sermayesi ,tamamı ödenmiş 390.000.000.- (üçyüzdoksanmilyon) TürkLirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde tamamı hamiline yazılı 39.000.000.000(otuzdokuzmilyar) adet paya ayrılmıştır.130.000.000 TL tutarındaki önceki sermaye tamamen ödenmiştir.Bu defa arttırılan 260.000.000.- (ikiyizaltmışmilyon)TürkLirasının, bedelsiz 130.000.000.-(yüzotuzmilyon) TürkLiralık bölümü 29.901.835,14.-TL ‘si Özel Fonlar ve 100.098.164,86.-TL ‘si de Olağanüstü Yedeklerden olmak üzere, iç kaynaklardan karşılanmıştır.Kalan 130.000.000 .-( yüzotuzmilyon )Türk Lirası ise nakdi sermaye olarak , her türlü muvazaadan ari, taahhüt edilmiş olup tamamen ödenmiştir. Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193699BIST