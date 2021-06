***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSönmez ASF İplik, Dokuma ve Boya Sanayii A.Ş. Tekstil İmalatı ve Ticareti 61.285.417,74 23.430.161,08 TRY 38,231 Ortak-İştirakSönmez Çimento Yapı ve Madenclik A.Ş. Çimento ve Klinker Üretimi 460.850.000,00 69.127.500,00 TRY 15,00 İştirakSÖNMEZ FİLAMENT A.Ş. POLYESTER, POLYEMİT, AKRİLİK İPLİK ÜRETİMİ VE TİCARETİ 56.065.000,00 4.163.031,53 TRY 7,43 Ortak-İştirakSönmez Gayrimenkul Yatırımları ve Yönetimi A.Ş. Alım Satım Merkezleri Açmak ve İşletmek Mukavelesinde Yazılı Diğer İşler 23.901.231,07 1.500.000,00 TRY 6,28 İştirak