***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
01.02.2021 18:11
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/02/2021
Karar Sayısı
03
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi Sorumluluk Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906743
BIST
17:591.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 21,03
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.501
En Düşük
1.472
17:597,1818
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -0,1375
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1683
17:598,6873
En Yüksek
|Değişim
|: -2,23%
|| -0,1981
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,6685
17:59430,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,47
|Açılış
|: 430,06
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
429,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ISBTR
|42.624,10
|1.485.434
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.351.489
|% 10,00
|
|DZGYO
|5,50
|53.978.189
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.595.082
|% 10,00
|
|LUKSK
|47,08
|6.295.152
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,46
|3.940.240
|% -9,96
|
|PSDTC
|29,46
|3.940.240
|% -9,96
|
|PSDTC
|29,46
|3.940.240
|% -9,96
|
|PSDTC
|29,46
|3.940.240
|% -9,96
|
|VAKFN
|7,51
|13.833.139
|% -9,63
|
|KOZAL
|123,40
|2.109.988.567
|% 6,93
|
|KARSN
|5,36
|1.591.065.177
|% 2,88
|
|GARAN
|9,48
|1.471.246.866
|% 1,83
|
|ODAS
|4,15
|1.429.082.486
|% 9,50
|
|SISE
|7,38
|935.343.728
|% 2,07
|
|ODAS
|4,15
|1.429.082.486
|% 9,50
|
|EKGYO
|2,44
|751.869.633
|% 1,24
|
|KARSN
|5,36
|1.591.065.177
|% 2,88
|
|GSDHO
|2,55
|507.419.979
|% 9,91
|
|YKBNK
|2,88
|512.838.148
|% 1,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1769
|7,1818
|% -1,88
|
|Euro
|8,6820
|8,6873
|% -2,23
|
|Sterlin
|9,7753
|9,8243
|% -2,21
|
|Frank
|7,9808
|8,0289
|% -2,49
|
|Riyal
|1,9065
|1,9161
|% -2,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|22,88
|
|Altın Gr.
|430
|431
|-2,97
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|29,41
|29,44
|2,53
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,87
|0,54
|
|B. Petrol
|55,95
|55,95
|0,93
|