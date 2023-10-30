***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.10.2023 18:10
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/10/2023
Karar Sayısı
27
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
01.01.2023-30.09.2023 hesap dönemi Sorumluluk Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211633
BIST
'
18:057.713
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,44
|Açılış
|: 7.688
|
|Önceki Kapanış
|: 7.706
|
7.661
En Yüksek
7.786
18:0528,2753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1086
|Açılış
|: 28,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,2050
|
28,3466
En Düşük
28,1277
18:0530,0079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,2225
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8250
|
30,0488
En Düşük
29,7300
18:051.817,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 1.817,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.817,19
|
1.826,16
En Düşük
1.805,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|10.979,10
|281.974.442
|% 10,00
|
|TURGG
|590,90
|15.683.668
|% 10,00
|
|ULUFA
|12,32
|48.638.831
|% 10,00
|
|PNLSN
|58,30
|40.095.875
|% 10,00
|
|ISGSY
|25,52
|11.326.172
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.118,50
|34.540.024
|% -10,00
|
|INTEM
|326,70
|71.837.062
|% -10,00
|
|ISBTR
|493.200,00
|9.864.000
|% -10,00
|
|MAALT
|1.185,30
|275.920.110
|% -9,99
|
|GEDIK
|16,87
|283.290.612
|% -9,98
|
|THYAO
|218,90
|7.808.411.010
|% 0,78
|
|ASTOR
|130,40
|5.582.517.811
|% 2,76
|
|TUPRS
|141,40
|5.534.870.623
|% 2,02
|
|MIATK
|826,50
|3.882.154.832
|% 9,99
|
|EREGL
|38,40
|3.242.286.774
|% -0,16
|
|ZOREN
|5,51
|1.325.886.809
|% 0,55
|
|MHRGY
|5,55
|1.354.555.354
|% -9,90
|
|EKGYO
|6,72
|1.383.093.123
|% 0,30
|
|ODAS
|13,12
|2.085.423.128
|% 0,08
|
|YKBNK
|17,54
|2.175.608.663
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2708
|28,2753
|% 0,39
|
|Euro
|29,9955
|30,0079
|% 0,75
|
|Sterlin
|34,2556
|34,4274
|% 0,63
|
|Frank
|31,2315
|31,4196
|% 0,48
|
|Riyal
|7,5124
|7,5501
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.999
|-7,90
|
|Altın Gr.
|1.817
|1.818
|0,57
|
|Cumhuriyet
|12.201
|12.386
|-78,00
|
|Tam
|11.955
|12.075
|27,00
|
|Yarım
|5.996
|6.062
|13,00
|
|Çeyrek
|2.989
|3.031
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,37
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|21,19
|21,22
|0,26
|
|B. Petrol
|86,83
|86,83
|-2,37
|
Seans Raporu
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