***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2020 08:18
***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Petrol İş Sendikası arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde yasal prosedür uyarınca Petrol İş Sendikası tarafından 15.09.2020 tarihi itibariyle grev kararı alınmış ve grev uygulama tarihi belirlenmiş olup, görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı takdirde grev uygulamasına 09.10.2020 günü başlanacağı bildirilmiştir. Toplu iş sözleşmesi olağan süreci içerisinde görüşmeler halen devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875203
BIST
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BIST En Aktif Hisseler10:27
|VAKFN
|4,04
|5.385.072
|% 1.168,47
|
|YONGA
|81,40
|2.266.583
|% 10,00
|
|UFUK
|12,43
|702.979
|% 10,00
|
|SUMAS
|33,22
|109.493
|% 10,00
|
|EMNIS
|15,52
|191.641
|% 9,99
|
|KENT
|429,30
|343.011
|% -10,00
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|FENER
|30,64
|54.633.014
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,46
|10.287.304
|% -9,72
|
|GSRAY
|3,27
|16.728.353
|% -9,17
|
|BJKAS
|3,14
|6.613.574
|% -7,92
|
|PETKM
|4,40
|147.553.980
|% 0,00
|
|SISE
|6,40
|134.573.746
|% 0,79
|
|SASA
|16,63
|114.972.895
|% 2,21
|
|KRDMD
|3,10
|96.162.280
|% -0,32
|
|PETUN
|24,20
|67.164.738
|% 2,11
|
|PETKM
|4,40
|147.553.980
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,10
|96.162.280
|% -0,32
|
|IHLAS
|1,07
|24.128.298
|% 1,90
|
|SISE
|6,40
|134.573.746
|% 0,79
|
|EKGYO
|1,81
|26.070.043
|% 0,00
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4966
|7,4990
|% 0,12
|
|Euro
|8,8911
|8,8949
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,6247
|9,6730
|% -0,03
|
|Frank
|8,2272
|8,2767
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9926
|2,0025
|% 0,06
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|10:27
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.964
|1.965
|10,42
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|Altın Gr.
|473
|473
|2,06
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|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
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|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
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|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
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|Gümüş.Ons
|27,29
|27,33
|0,17
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|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,03
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|B. Petrol
|41,29
|41,29
|0,76
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