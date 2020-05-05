***SOKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***SOKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [SOKM]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıŞok Marketler Ticaret A.Ş.Satılacak Payların GrubuAnaSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)980432Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)0,16Satıcının UnvanıŞok Marketler Ticaret A.Ş.Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıAşağıda verilmektedirİşleme Aracılık Edecek KuruluşlarBizim Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)İşlem Fiyatı (TL)10,61Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları8,67 - 12,99İşlem Tarihi06/05/2020İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıAçıklamalarPayları Borsamız Yıldız Pazarı'nda işlem gören Şok Marketler Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) sahip olduğu, Şirket sermayesinin %0,16'sına tekabül eden toplam 980.432 TL nominal değerli payların, 1 TL nominal değerli pay için 10,61 TL fiyatla aşağıda isimleri bulunan kişilere Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 06/05/2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.Alıcı Adı SoyadıNominal Tutar (TL)Uğur Demirel470.383Tuncer Konak4.942Tolga Genç78.926Ziya Kayacan78.397Metin Sağlam78.739Kazım Çağlar6.609Hakan Kurtul78.931Nilhan Gülbahçe78.946Aytaç Tombaz2.784Hakan Koyun78.689Çağlar Dağlar Aygün6.261Kenan Hatipoğlu6.144Mustafa Kurtçu3.877Riyad İsmail Özen6.804TOPLAM980.432http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842818BIST