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***SOKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi

05.05.2020 18:58
GÜNCEL HABERLER



***SOKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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-
Bildirim İçeriği

Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Şok Marketler Ticaret A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
Ana
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
980432
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
0,16
Satıcının Unvanı
Şok Marketler Ticaret A.Ş.
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Aşağıda verilmektedir
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL)
10,61
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
8,67 - 12,99
İşlem Tarihi
06/05/2020
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
-
Açıklamalar

Payları Borsamız Yıldız Pazarı'nda işlem gören Şok Marketler Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) sahip olduğu, Şirket sermayesinin %0,16'sına tekabül eden toplam 980.432 TL nominal değerli payların, 1 TL nominal değerli pay için 10,61 TL fiyatla aşağıda isimleri bulunan kişilere Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 06/05/2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.
 
    Alıcı Adı  Soyadı
    Nominal  Tutar (TL)

    Uğur  Demirel
    470.383

    Tuncer  Konak
    4.942

    Tolga  Genç
    78.926

    Ziya  Kayacan
    78.397

    Metin  Sağlam
    78.739

    Kazım  Çağlar
    6.609

    Hakan  Kurtul
    78.931

    Nilhan  Gülbahçe
    78.946

    Aytaç  Tombaz
    2.784

    Hakan  Koyun
    78.689

    Çağlar  Dağlar Aygün
    6.261

    Kenan  Hatipoğlu
    6.144

    Mustafa  Kurtçu
    3.877

    Riyad  İsmail Özen
    6.804

    TOPLAM
    980.432

      
      




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842818


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RTALB 27,06 4.594.680 % 10,00  
MEGAP 2,75 742.653 % 10,00  
MEGAP 2,75 742.653 % 10,00  
UZERB 3,19 247.683 % 10,00  
FRIGO 13,09 357.675 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7803 8,8244 % 0,49  
Frank 7,2506 7,2943 % -0,21  
Riyal 1,8805 1,8900 % 0,63  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.704 1.705 2,34  
Altın Gr. 387 388 2,26  
Cumhuriyet 2.481 2.538 12,70  
Tam 2.557 2.600 13,00  
Yarım 1.240 1.271 6,40  
Çeyrek 622 636 3,20  
Gümüş.Ons 14,96 15,00 0,18  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,06  
B. Petrol 30,66 30,66 3,46  
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