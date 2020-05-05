***SOKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi
05.05.2020 18:58
***SOKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Şok Marketler Ticaret A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
Ana
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
980432
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
0,16
Satıcının Unvanı
Şok Marketler Ticaret A.Ş.
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Aşağıda verilmektedir
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL)
10,61
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
8,67 - 12,99
İşlem Tarihi
06/05/2020
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
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Açıklamalar
Payları Borsamız Yıldız Pazarı'nda işlem gören Şok Marketler Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) sahip olduğu, Şirket sermayesinin %0,16'sına tekabül eden toplam 980.432 TL nominal değerli payların, 1 TL nominal değerli pay için 10,61 TL fiyatla aşağıda isimleri bulunan kişilere Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 06/05/2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.
Alıcı Adı Soyadı
Nominal Tutar (TL)
Uğur Demirel
470.383
Tuncer Konak
4.942
Tolga Genç
78.926
Ziya Kayacan
78.397
Metin Sağlam
78.739
Kazım Çağlar
6.609
Hakan Kurtul
78.931
Nilhan Gülbahçe
78.946
Aytaç Tombaz
2.784
Hakan Koyun
78.689
Çağlar Dağlar Aygün
6.261
Kenan Hatipoğlu
6.144
Mustafa Kurtçu
3.877
Riyad İsmail Özen
6.804
TOPLAM
980.432
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842818
BIST
18:0598.738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -104,72
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
18:057,0852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0406
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1006
En Düşük
7,0234
18:057,6829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0038
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
18:05387,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,38
|Açılış
|: 387,77
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,48
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.594.680
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|UZERB
|3,19
|247.683
|% 10,00
|
|FRIGO
|13,09
|357.675
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% -9,99
|
|ULUUN
|10,29
|404.707.449
|% -9,97
|
|ETILR
|2,44
|731.999
|% -9,96
|
|TKURU
|10,94
|399.671
|% -9,96
|
|RODRG
|2,00
|1.022.509
|% -9,91
|
|GARAN
|8,14
|792.784.213
|% -0,37
|
|TSPOR
|5,73
|645.317.216
|% -1,72
|
|ASELS
|27,06
|607.487.218
|% 2,66
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 4,63
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% -9,99
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 4,63
|
|GSRAY
|2,66
|469.905.982
|% -4,32
|
|AFYON
|2,78
|449.842.976
|% -5,44
|
|DOHOL
|1,88
|255.328.364
|% 2,17
|
|ODAS
|1,81
|209.968.541
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7803
|8,8244
|% 0,49
|
|Frank
|7,2506
|7,2943
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8805
|1,8900
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|2,34
|
|Altın Gr.
|387
|388
|2,26
|
|Cumhuriyet
|2.481
|2.538
|12,70
|
|Tam
|2.557
|2.600
|13,00
|
|Yarım
|1.240
|1.271
|6,40
|
|Çeyrek
|622
|636
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|14,96
|15,00
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,06
|
|B. Petrol
|30,66
|30,66
|3,46
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 92 kaybederek (% -0.07 ) 115, 726
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17:59XU100
Endeks 98, 849 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 9, 292.00 milyon TL de
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17:59TKNSA
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 201, 433 adet işlem
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17:58SONME
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 089 adet işlem
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17:57ALKIM
Yüzde 6.71 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 342 adet işlem