***SOKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2021 14:52
***SOKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SOKM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SOKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965136
BIST
16:151.381
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -20,38
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
16:158,8560
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0941
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8786
En Düşük
8,7526
16:1510,3800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0709
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
16:15497,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 6,58
|Açılış
|: 497,48
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler16:15
|PKENT
|2.364,80
|4.667.719
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.262.366
|% 9,99
|
|OYLUM
|11,63
|25.032.848
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.533.738
|% 9,85
|
|KERVN
|0,49
|720.918
|% 8,89
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|AGYO
|2,96
|33.919.396
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|36.305.802
|% -9,72
|
|KTSKR
|54,20
|12.782.044
|% -9,06
|
|DESPC
|9,84
|16.662.695
|% -7,61
|
|GARAN
|8,84
|1.591.354.071
|% -3,70
|
|KIMMR
|3,95
|798.698.229
|% -6,62
|
|THYAO
|13,48
|729.445.653
|% 1,13
|
|SISE
|8,17
|480.853.335
|% -0,85
|
|AKBNK
|5,12
|448.899.805
|% -3,40
|
|KIMMR
|3,95
|798.698.229
|% -6,62
|
|YKBNK
|2,32
|434.624.064
|% -2,93
|
|GARAN
|8,84
|1.591.354.071
|% -3,70
|
|EKGYO
|1,79
|254.005.731
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,12
|448.899.805
|% -3,40
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8537
|8,8560
|% 1,07
|
|Euro
|10,3719
|10,3800
|% 0,69
|
|Sterlin
|12,0893
|12,1499
|% 0,87
|
|Frank
|9,5491
|9,6066
|% 1,18
|
|Riyal
|2,3579
|2,3698
|% 1,24
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|0,40
|
|Altın Gr.
|497
|497
|6,58
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.346
|42,00
|
|Tam
|3.279
|3.361
|39,24
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|18,98
|
|Çeyrek
|795
|813
|9,49
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,00
|
|B. Petrol
|77,05
|77,05
|-0,18
|