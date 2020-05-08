***SOKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.05.2020 16:38
***SOKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SOKM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Tütüncü tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843688
BIST
16:5098.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -297,11
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.935
16:507,1349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0421
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
16:507,7330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0434
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
16:50394,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,21
|Açılış
|: 394,06
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|143,00
|1.094.348
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|KUTPO
|15,97
|6.025.673
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.560.214
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.525.667
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|IPEKE
|13,26
|237.029.660
|% -7,60
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|KOZAA
|11,41
|185.453.421
|% -6,55
|
|KRDMD
|2,52
|977.349.759
|% -3,08
|
|GARAN
|7,96
|686.414.133
|% -0,75
|
|HALKB
|5,35
|560.622.150
|% 3,08
|
|AFYON
|2,86
|560.133.174
|% 2,88
|
|ISFIN
|3,53
|556.115.197
|% 5,69
|
|KRDMD
|2,52
|977.349.759
|% -3,08
|
|AFYON
|2,86
|560.133.174
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,12
|378.974.715
|% -0,47
|
|ISFIN
|3,53
|556.115.197
|% 5,69
|
|IHLGM
|1,12
|134.032.204
|% 5,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7985
|8,8426
|% 0,30
|
|Frank
|7,3094
|7,3534
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8932
|1,9027
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|-0,08
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,05
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.575
|6,40
|
|Tam
|2.593
|2.642
|6,60
|
|Yarım
|1.265
|1.292
|3,20
|
|Çeyrek
|631
|646
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,55
|3,55
|0,03
|
|B. Petrol
|29,97
|29,97
|0,51
|
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