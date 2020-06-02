***SOKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.06.2020 17:16
***SOKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SOKM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Tütüncü tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848557
BIST
18:05108.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 831,08
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
18:056,7026
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -0,1074
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,6949
18:057,4947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0739
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,4820
18:05371,67
En Yüksek
|Değişim
|: -2,43%
|| -9,26
|Açılış
|: 371,67
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
371,51
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.903.145
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|218.205
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|2.152.611
|% 9,99
|
|MRSHL
|76,50
|24.489.381
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|826.402
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|73.833.413
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.487.653
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.793.327
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,19
|41.747.461
|% -7,77
|
|YAPRK
|9,05
|4.022.909
|% -5,43
|
|ASELS
|32,62
|1.541.029.788
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|GARAN
|8,06
|1.069.369.397
|% 0,75
|
|THYAO
|12,61
|758.224.458
|% -1,18
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|YKBNK
|2,42
|411.456.770
|% 1,68
|
|MNDRS
|2,40
|406.254.810
|% 2,56
|
|IHLGM
|1,30
|212.261.059
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3836
|8,4256
|% -1,12
|
|Frank
|6,9394
|6,9812
|% -1,66
|
|Riyal
|1,7804
|1,7893
|% -1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-14,20
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-8,61
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.453
|-56,20
|
|Tam
|2.484
|2.516
|-65,40
|
|Yarım
|1.212
|1.232
|-32,10
|
|Çeyrek
|606
|616
|-14,10
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|-0,15
|
|B. Petrol
|39,27
|39,27
|0,95
|