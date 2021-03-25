***SOKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.03.2021 10:12
***SOKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SOKM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ergun Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920361
BIST
11:371.431
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 17,55
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.432
En Düşük
1.417
11:377,9489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0279
|Açılış
|: 7,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9685
En Düşük
7,8757
11:379,4284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0435
|Açılış
|: 9,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
11:37442,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,52
|Açılış
|: 442,31
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,23
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler11:35
|KSTUR
|314,60
|211.411
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|37.180
|% 10,00
|
|FADE
|17,39
|47.486.927
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|14.417.566
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|3.665.497
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,88
|58.490
|% -10,00
|
|NUGYO
|15,78
|9.755.673
|% -6,07
|
|SONME
|72,75
|975.137
|% -4,28
|
|COSMO
|11,00
|31.075
|% -3,93
|
|FRIGO
|31,84
|3.393.646
|% -3,81
|
|GARAN
|7,20
|995.232.225
|% 0,00
|
|SASA
|47,92
|735.835.175
|% 1,31
|
|KOZAL
|122,30
|415.912.544
|% 2,95
|
|TUPRS
|96,45
|361.739.792
|% 4,72
|
|KRDMD
|6,75
|336.308.126
|% 0,75
|
|GARAN
|7,20
|995.232.225
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|126.621.433
|% -0,45
|
|KRDMD
|6,75
|336.308.126
|% 0,75
|
|EKGYO
|1,94
|88.870.315
|% 1,57
|
|TSKB
|1,44
|62.633.460
|% -1,37
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9397
|7,9436
|% 0,29
|
|Euro
|9,3909
|9,4276
|% 0,45
|
|Sterlin
|10,8523
|10,9067
|% 0,40
|
|Frank
|8,4501
|8,5010
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1119
|2,1225
|% 0,27
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-2,98
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,16
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,62
|63,62
|-0,79
|
Seans Raporu
11:35
daha fazla
-
11:48HDFGS
Yüzde 6.70 oranında artışla 4.78 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 341, 789 adet işlem
-
11:47DAGHL
Yüzde 5.81 oranında artışla 14.38 lira fiyatla işlem gören hissede 231, 611 adet işlem
-
11:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 14 artarak (% 0.98 ) 1, 462
-
11:46
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, SASA, TRKCM
-
11:46XU100
Endeks 1, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 07 üstünde . İşlem hacmi 8, 037.00 milyon TL de