***SOKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.06.2021 09:52
***SOKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SOKM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ergün Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940018
BIST
11:081.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,67
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
11:088,7000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0025
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6964
11:0810,5436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0264
|Açılış
|: 10,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5358
11:08524,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,29
|Açılış
|: 524,73
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler11:08
|BOBET
|4,20
|213.934.287
|% 9,09
|
|EPLAS
|32,88
|7.639.540
|% 8,30
|
|FRIGO
|22,78
|17.060.959
|% 7,86
|
|MZHLD
|45,20
|1.376.956
|% 6,55
|
|IZFAS
|6,69
|6.352.798
|% 6,02
|
|TKURU
|219,30
|2.505.793
|% -7,08
|
|KARSN
|3,94
|221.754.837
|% -6,41
|
|CANTE
|7,55
|22.696.061
|% -5,51
|
|PKENT
|2.848,40
|2.317.051
|% -4,73
|
|RYSAS
|3,88
|10.595.373
|% -3,48
|
|GARAN
|8,04
|251.837.977
|% 0,00
|
|THYAO
|13,91
|243.062.320
|% -0,57
|
|SISE
|8,13
|229.517.889
|% 1,25
|
|KARSN
|3,94
|221.754.837
|% -6,41
|
|BOBET
|4,20
|213.934.287
|% 9,09
|
|KARSN
|3,94
|221.754.837
|% -6,41
|
|BOBET
|4,20
|213.934.287
|% 9,09
|
|GARAN
|8,04
|251.837.977
|% 0,00
|
|SISE
|8,13
|229.517.889
|% 1,25
|
|PETKM
|6,37
|174.299.610
|% 0,79
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6943
|8,7000
|% -0,03
|
|Euro
|10,5357
|10,5436
|% -0,25
|
|Sterlin
|12,2782
|12,3397
|% 0,32
|
|Frank
|9,6009
|9,6587
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3195
|2,3311
|% 0,25
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|0,12
|
|Altın Gr.
|525
|525
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,00
|
|B. Petrol
|71,54
|71,54
|0,23
|
Seans Raporu
11:08
daha fazla
-
11:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 17 artarak (% 0.27 ) 1, 526
-
11:22XU100
Endeks 1, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 3, 299.00 milyon TL de
-
11:22BOBET
Yüzde 8.83 oranında artışla 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 430, 668 adet işlem
-
11:21DOBUR
Yüzde 4.67 oranında artışla 13.23 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 165 adet işlem
-
11:20PENGD
Yüzde 4.35 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 894, 791 adet işlem