***SOKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.11.2021 09:04
***SOKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SOKM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakan Koyun tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977635
BIST
11:021.684
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 45,24
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.685
En Düşük
1.672
11:0210,0050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0054
|Açılış
|: 9,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9430
|
10,0505
En Düşük
9,9378
11:0211,4614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0089
|Açılış
|: 11,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3750
|
11,5209
En Düşük
11,4087
11:02598,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,43
|Açılış
|: 598,29
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler11:00
|DOBUR
|123,70
|18.580.235
|% 9,96
|
|GARAN
|11,63
|138.141.419
|% 9,92
|
|BALAT
|8,90
|43.655
|% 9,88
|
|GOZDE
|7,95
|114.873.532
|% 9,05
|
|YKBNK
|3,34
|485.092.150
|% 8,09
|
|OYLUM
|8,76
|17.504.433
|% -9,97
|
|BASGZ
|14,02
|109.884.485
|% -9,96
|
|ADESE
|1,10
|193.678.185
|% -9,84
|
|VAKFN
|5,81
|34.892.796
|% -8,93
|
|PENTA
|184,90
|5.263.980
|% -5,33
|
|PETKM
|7,81
|792.305.992
|% 2,09
|
|AKBNK
|6,83
|491.297.227
|% 7,73
|
|YKBNK
|3,34
|485.092.150
|% 8,09
|
|THYAO
|17,78
|326.781.210
|% -0,22
|
|ISCTR
|6,80
|299.211.029
|% 6,92
|
|ADESE
|1,10
|193.678.185
|% -9,84
|
|YKBNK
|3,34
|485.092.150
|% 8,09
|
|TSKB
|1,64
|219.629.820
|% 3,80
|
|PETKM
|7,81
|792.305.992
|% 2,09
|
|SKBNK
|1,19
|118.859.965
|% 3,48
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9978
|10,0037
|% 0,04
|
|Euro
|11,4538
|11,4607
|% 0,07
|
|Sterlin
|13,3870
|13,4541
|% 0,05
|
|Frank
|10,8262
|10,8914
|% 0,07
|
|Riyal
|2,6591
|2,6724
|% 0,03
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-5,08
|
|Altın Gr.
|598
|598
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|3.962
|4.022
|39,00
|
|Tam
|3.943
|4.042
|30,36
|
|Yarım
|1.906
|1.955
|14,68
|
|Çeyrek
|956
|978
|7,35
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|8,09
|8,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,77
|81,77
|-0,40
|
Seans Raporu
11:00
daha fazla
-
11:13XU100
Endeks 1, 681 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 6 üstünde . İşlem hacmi 7, 271.00 milyon TL de
-
11:13ISCTR
Yüzde 6.92 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 781, 676 adet işlem
-
11:12TSPOR
Yüzde 6.21 oranında artışla 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 167, 663 adet işlem
-
11:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, BIMAS, TAVHL
-
11:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 09 artarak (% 2.77 ) 1, 488