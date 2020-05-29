***SOKM* *KFEIN* *FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***SOKM******KFEIN******FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [FORMT, SOKM, KFEIN]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBIST Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.17 maddesine göre, Formet Çelik Kapı Sanayi, Şok Marketler Ticaret,ve Kafein Yazılım payları 01.06.2020 tarihinden itibaren kapsamında bulunduğu BIST Halka Arz endeksinden çıkarılacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiFORMET CELIK KAPI SANAYI XHARZ 01/06/2020SOK MARKETLER TICARET XHARZ 01/06/2020KAFEIN YAZILIM XHARZ 01/06/2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847772BIST