***SOKM* *KFEIN* *FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
29.05.2020 18:18
***SOKM******KFEIN******FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [FORMT, SOKM, KFEIN]
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.17 maddesine göre, Formet Çelik Kapı Sanayi, Şok Marketler Ticaret,
ve Kafein Yazılım payları 01.06.2020 tarihinden itibaren kapsamında bulunduğu BIST Halka Arz endeksinden çıkarılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
FORMET CELIK KAPI SANAYI XHARZ 01/06/2020
SOK MARKETLER TICARET XHARZ 01/06/2020
KAFEIN YAZILIM XHARZ 01/06/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847772
BIST
18:05105.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 160,71
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
18:056,8264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8416
En Düşük
6,8095
18:057,5925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0452
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
18:05379,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,32
|Açılış
|: 379,74
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
381,73
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|11.906.858
|% 10,00
|
|ISBTR
|58.900,00
|1.631.752
|% 9,99
|
|PKENT
|188,50
|2.474.454
|% 9,98
|
|FENER
|11,83
|203.792.841
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,40
|5.944.724
|% 9,93
|
|TUKAS
|8,55
|707.432.512
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|226.832
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|5.545.928
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|149.481
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|1.066.206
|% -9,97
|
|GARAN
|7,82
|1.762.494.988
|% 0,51
|
|YKBNK
|2,32
|1.225.521.917
|% 4,50
|
|THYAO
|12,60
|1.028.866.668
|% -0,63
|
|GSRAY
|3,39
|820.517.450
|% 9,71
|
|TSPOR
|5,71
|721.109.028
|% 6,33
|
|YKBNK
|2,32
|1.225.521.917
|% 4,50
|
|GSRAY
|3,39
|820.517.450
|% 9,71
|
|EKGYO
|1,47
|348.113.560
|% 2,08
|
|TSKB
|1,10
|245.922.662
|% 4,76
|
|GARAN
|7,82
|1.762.494.988
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3859
|8,4279
|% 0,20
|
|Frank
|7,0559
|7,0984
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8099
|1,8189
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|12,73
|
|Altın Gr.
|381
|381
|5,02
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.505
|31,20
|
|Tam
|2.546
|2.574
|24,40
|
|Yarım
|1.242
|1.256
|15,60
|
|Çeyrek
|621
|629
|7,80
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,11
|
|B. Petrol
|35,70
|35,70
|-0,33
|