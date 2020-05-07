***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler611.928.571 -199.789.445 -602.824.229 -11.519.461 -11.519.461 -11.519.461 260.000 397.169.153 66.598.899 463.768.052 261.823.487 1.165.536 262.989.023Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler0 0 0 66.598.899 -66.598.899 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.131.891 2.131.891 2.131.891 -97.353.402 -97.353.402 -95.221.511 -124.038 -95.345.549Dönem Karı (Zararı)2.131.891 2.131.891 2.131.891 -97.353.402 -97.353.402 -95.221.511 -124.038 -95.345.549Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler611.928.571 0 0 0 0 -199.789.445 0 0 -602.824.229 0 0 0 0 0 -9.387.570 0 -9.387.570 0 0 0 0 0 -9.387.570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 463.768.052 -97.353.402 366.414.650 166.601.976 1.041.498 167.643.474Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler611.928.571 -190.231.327 -567.113.629 -12.606.706 -12.606.706 -12.606.706 260.000 428.057.451 -298.637.678 129.419.773 -28.343.318 1.478.495 -26.864.823Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler0 0 0 -298.637.678 298.637.678 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.269.157 -1.269.157 -1.269.157 5.389.559 5.389.559 4.120.402 -63.194 4.057.208Dönem Karı (Zararı)-1.269.157 -1.269.157 -1.269.157 5.389.559 5.389.559 4.120.402 -63.194 4.057.208Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler611.928.571 0 0 0 0 -190.231.327 0 0 -567.113.629 0 0 0 0 0 -13.875.863 0 -13.875.863 0 0 0 0 0 -13.875.863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 129.419.773 5.389.559 134.809.332 -24.222.916 1.415.301 -22.807.615Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI437.968.156 285.926.467Dönem Karı (Zararı)5.324.956 -97.477.440Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.324.956 -97.477.440Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler317.839.482 239.161.162Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler162.605.444 140.165.378Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -500.000Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -500.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21.591.503 15.315.516Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 18.782.102 15.315.516Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 2.809.401 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler133.523.195 108.013.424Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -1.982.296 -4.509.200Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 138.264.865 130.879.096Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-2.759.374 -18.356.472Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 4.286 -23.833.148Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler115.054 -8Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 115.054 -8İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler123.809.442 149.254.199Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-46.717.137 8.047.955İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.784.777 4.616.452İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-33.932.360 3.431.503Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.744.982 -3.456.545İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.744.982 -3.456.545Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-186.486.644 -118.085.385Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.545.006 -25.114.180Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler276.061.768 213.285.385İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)72.931.050 -6.844.148İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)203.130.718 220.129.533Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)42.908.714 59.479.586Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler42.332.729 15.097.383İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)42.332.729 15.097.383Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları446.973.880 290.937.921Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -7.884.776 -4.143.827Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler15 -769.043 -328.864Vergi İadeleri (Ödemeleri)-373.435 -618.670Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 21.530 79.907YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-89.136.678 -97.989.470Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri643.265 2.882.385Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri643.265 2.882.385Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-91.762.239 -105.381.055Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -88.690.788 -104.128.267Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -3.071.451 -1.252.788Alınan Faiz24 1.982.296 4.509.200FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-229.692.558 -215.609.592Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 173.686Kredilerden Nakit Girişleri6 0 173.686Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -91.427.693 -84.692.408Ödenen Faiz25 -138.264.865 -131.090.870YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)119.138.920 -27.672.595NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)119.138.920 -27.672.595DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 431.286.166 354.087.758DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 550.425.086 326.415.163Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 550.425.086 431.286.166Ticari Alacaklar7 120.816.995 74.417.039İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 39.719.635 26.934.858İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar81.097.360 47.482.181Diğer Alacaklar8 7.513.011 5.075.174İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.513.011 5.075.174Stoklar9 1.516.219.441 1.329.732.797Peşin Ödenmiş Giderler10 15.590.841 12.757.107İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 15.590.841 12.757.107Diğer Dönen Varlıklar19 6.008.854 7.163.730İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 6.008.854 7.163.730ARA TOPLAM2.216.574.228 1.860.432.013TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.216.574.228 1.860.432.013DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 21.372.563 19.735.389İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 21.372.563 19.735.389Maddi Duran Varlıklar1.130.209.336 1.100.702.403Tesis, Makine ve Cihazlar12 2.962.066 3.190.107Mobilya ve Demirbaşlar12 832.065.422 798.469.329Özel Maliyetler12 295.181.848 299.042.967Kullanım Hakkı Varlıkları11 1.830.463.580 1.823.015.010Maddi Olmayan Duran Varlıklar686.597.622 685.289.373Şerefiye14 579.092.596 579.092.596Diğer Haklar13 21.829.516 20.521.267Markalar13 85.675.510 85.675.510Ertelenmiş Vergi Varlığı26 219.137.159 218.626.726Diğer Duran Varlıklar274 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar274 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.887.780.534 3.847.368.901TOPLAM VARLIKLAR6.104.354.762 5.707.800.914KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları694.125.684 676.635.007İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları694.125.684 676.635.007Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 694.125.684 676.635.007Ticari Borçlar7 3.668.067.924 3.395.061.181İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 414.493.540 341.562.490İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.253.574.384 3.053.498.691Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 154.516.479 111.607.765Diğer Borçlar8 1.918.516 1.482.122İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.918.516 1.482.122Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 9.474.461 8.185.733İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 9.474.461 8.185.733Kısa Vadeli Karşılıklar67.332.044 60.828.624Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 24.079.894 19.616.832Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 43.252.150 41.211.792Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 78.391.313 36.494.982İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 78.391.313 36.494.982ARA TOPLAM4.673.826.421 4.290.295.414TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.673.826.421 4.290.295.414UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.399.463.922 1.398.517.016İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 1.399.463.922 1.398.517.016Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.399.463.922 1.398.517.016Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 52.893.432 44.874.709Diğer Borçlar8 978.602 978.598İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 978.602 978.598TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.453.335.956 1.444.370.323TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.127.162.377 5.734.665.737ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-24.222.916 -28.343.318Ödenmiş Sermaye20 611.928.571 611.928.571Geri Alınmış Paylar (-)20 -190.231.327 -190.231.327Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi20 -567.113.629 -567.113.629Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.875.863 -12.606.706Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.875.863 -12.606.706Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -13.875.863 -12.606.706Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 260.000 260.000Yasal Yedekler20 260.000 260.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları129.419.773 428.057.451Net Dönem Karı veya Zararı5.389.559 -298.637.678Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.415.301 1.478.495TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-22.807.615 -26.864.823TOPLAM KAYNAKLAR6.104.354.762 5.707.800.914Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 4.688.273.305 3.523.401.544Satışların Maliyeti21 -3.558.276.363 -2.742.675.505TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.129.996.942 780.726.039BRÜT KAR (ZARAR)1.129.996.942 780.726.039Genel Yönetim Giderleri22 -34.226.382 -26.039.182Pazarlama Giderleri22 -794.876.917 -629.103.262Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 4.196.420 15.519.240Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -163.363.198 -135.246.461ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)141.726.865 5.856.374Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 3.241.959 4.509.849Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -1.374.717 -797.715FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)143.594.107 9.568.508Finansman Giderleri25 -138.264.865 -130.879.096SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.329.242 -121.310.588Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.286 23.833.148Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -198.008 -1.073.604Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 193.722 24.906.752SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.324.956 -97.477.440DÖNEM KARI (ZARARI)5.324.956 -97.477.440Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-64.603 -124.038Ana Ortaklık Payları5.389.559 -97.353.402Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 30 0,00910000 -0,16460000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.267.748 2.131.891Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -1.584.459 2.664.864Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler316.711 -532.973Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 316.711 -532.973Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.267.748 2.131.891TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.057.208 -95.345.549Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-63.194 -124.038Ana Ortaklık Payları4.120.402 -95.221.511http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843460BIST