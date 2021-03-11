***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler611.928.571 -199.789.445 -602.824.229 -11.519.461 -11.519.461 -11.519.461 260.000 397.169.153 66.598.899 463.768.052 261.823.487 1.165.536 262.989.023Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler66.598.899 -66.598.899 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.087.245 -1.087.245 -1.087.245 -298.637.678 -298.637.678 -299.724.923 312.959 -299.411.964Dönem Karı (Zararı)-1.087.245 -1.087.245 -1.087.245 -298.637.678 -298.637.678 -299.724.923 312.959 -299.411.964Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi35.710.601 -35.710.600 -35.710.600 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)9.558.118 0 9.558.118 9.558.118Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-567.113.629 0 0 0 0 0 -12.606.706 0 -12.606.706 0 0 0 0 0 -12.606.706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 428.057.451 -298.637.678 129.419.773 -28.343.318 1.478.495 -26.864.823Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler611.928.571 -190.231.327 -12.606.706 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-298.637.678 298.637.678 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-657.110 -657.110 -657.110 272.612.688 272.612.688 271.955.578 -699.653 271.255.925Dönem Karı (Zararı)-657.110 -657.110 -657.110 272.612.688 272.612.688 271.955.578 -699.653 271.255.925Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)9.506.776 0 9.506.776 9.506.776Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler611.928.571 0 0 0 0 -180.724.551 0 0 -567.113.629 0 0 0 0 0 -13.263.816 0 -13.263.816 0 0 0 0 0 -13.263.816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 129.419.773 272.612.688 402.032.461 253.119.036 778.842 253.897.878Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.148.874.344 1.388.017.394Dönem Karı (Zararı)271.911.626 -298.329.722Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)271.911.626 -298.329.722Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.371.660.790 1.244.199.296Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler697.508.002 598.502.429Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler33.317.279 -541.858Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 238.457 182.918Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler33.078.822 -724.776Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler85.502.109 36.499.312Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 68.491.939 30.093.499Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 17.010.170 6.405.813Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler530.450.513 552.103.546Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -24.805.208 -9.703.022Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 576.970.639 572.582.792Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-21.714.918 -10.776.224Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 21.948.383 54.438.823Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler2.934.504 3.197.044Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 2.934.504 3.197.044İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler544.399.829 469.395.307Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.229.361 -4.676.278İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)12.477.840 -427.752İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-44.707.201 -4.248.526Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.407.258 -10.299.848İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.407.258 -10.299.848Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-793.599.682 -456.546.818Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)62.847.360 -12.942.722Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.227.566.920 920.738.511İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)84.917.078 -16.024.722İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.142.649.842 936.763.233Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)44.237.984 22.966.803Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler48.983.866 10.155.659İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)48.983.866 10.155.659Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.187.972.245 1.415.264.881Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -31.929.781 -23.548.895Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler15 -4.505.257 -2.489.816Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.815.384 -1.395.623Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 152.521 186.847YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-492.558.212 -341.787.495Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.861.991 1.892.660Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.861.991 1.892.660Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-520.225.411 -353.233.177Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -506.150.301 -343.844.255Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -14.075.110 -9.388.922Alınan Faiz24 24.805.208 9.703.022Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -150.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-938.512.866 -969.031.491İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.506.776 9.558.118Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 9.506.776 9.558.118Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -74.959.701Kredilerden Nakit Girişleri6 0 -74.959.701Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -371.049.003 -330.609.535Ödenen Faiz25 -576.970.639 -573.020.373YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)717.803.266 77.198.408NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)717.803.266 77.198.408DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 431.286.166 354.087.758DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.149.089.432 431.286.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.149.089.432 431.286.166Ticari Alacaklar7 106.183.646 74.417.039İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 39.412.698 26.934.858İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar66.770.948 47.482.181Diğer Alacaklar8 10.534.661 5.075.174Stoklar9 2.090.253.657 1.329.732.797Peşin Ödenmiş Giderler10 11.680.334 12.757.107Diğer Dönen Varlıklar19 9.303.474 7.163.730ARA TOPLAM3.377.045.204 1.860.432.013TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.377.045.204 1.860.432.013DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 27.579.832 19.735.389Maddi Duran Varlıklar12 1.352.693.035 1.100.702.403Kullanım Hakkı Varlıkları11 2.114.935.110 1.823.015.010Maddi Olmayan Duran Varlıklar691.955.585 685.289.373Şerefiye14 579.092.596 579.092.596Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 112.862.989 106.196.777Ertelenmiş Vergi Varlığı26 197.621.010 218.626.726TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.384.784.572 3.847.368.901TOPLAM VARLIKLAR7.761.829.776 5.707.800.914KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 778.057.242 676.635.007İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları778.057.242 676.635.007Kiralama İşlemlerinden Borçlar778.057.242 676.635.007Ticari Borçlar7 4.600.841.407 3.395.061.181İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 426.479.568 341.562.490İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.174.361.839 3.053.498.691Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 155.845.749 111.607.765Diğer Borçlar8 3.277.382 1.482.122Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 31.574.336 8.185.733Kısa Vadeli Karşılıklar93.381.568 60.828.624Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 39.664.863 19.616.832Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 53.716.705 41.211.792Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 83.252.925 36.494.982ARA TOPLAM5.746.230.609 4.290.295.414TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.746.230.609 4.290.295.414UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.659.701.808 1.398.517.016İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.659.701.808 1.398.517.016Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.659.701.808 1.398.517.016Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 62.208.236 44.874.709Diğer Borçlar1.409.261 978.598İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.409.261 978.598Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 38.381.984 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.761.701.289 1.444.370.323TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.507.931.898 5.734.665.737ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar253.119.036 -28.343.318Ödenmiş Sermaye20 611.928.571 611.928.571Geri Alınmış Paylar (-)20 -180.724.551 -190.231.327Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi20 -567.113.629 -567.113.629Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.263.816 -12.606.706Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.263.816 -12.606.706Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -13.263.816 -12.606.706Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 260.000 260.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları129.419.773 428.057.451Net Dönem Karı veya Zararı272.612.688 -298.637.678Kontrol Gücü Olmayan Paylar778.842 1.478.495TOPLAM ÖZKAYNAKLAR253.897.878 -26.864.823TOPLAM KAYNAKLAR7.761.829.776 5.707.800.914Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 21.353.835.397 16.051.963.222Satışların Maliyeti21 -16.318.273.326 -12.311.478.936TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.035.562.071 3.740.484.286BRÜT KAR (ZARAR)5.035.562.071 3.740.484.286Genel Yönetim Giderleri22 -160.669.722 -97.705.649Pazarlama Giderleri22 -3.473.128.697 -2.771.035.995Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 39.022.960 19.954.456Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -591.826.668 -569.402.124ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)848.959.944 322.294.974Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 28.431.682 11.180.375Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -6.560.978 -4.674.397FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)870.830.648 328.800.952Finansman Giderleri25 -576.970.639 -572.691.851SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)293.860.009 -243.890.899Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-21.948.383 -54.438.823Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -778.968 -1.880.407Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -21.169.415 -52.558.416SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)271.911.626 -298.329.722DÖNEM KARI (ZARARI)271.911.626 -298.329.722Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-701.062 307.956Ana Ortaklık Payları272.612.688 -298.637.678Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp) / Kazanç 30 0,45980000 -0,50440000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-655.701 -1.082.242Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -819.400 -1.352.001Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler163.699 269.759Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 163.699 269.759Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-655.701 -1.082.242TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)271.255.925 -299.411.964Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-699.653 312.959Ana Ortaklık Payları271.955.578 -299.724.923http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917473BIST