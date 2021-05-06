***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler611.928.571 -190.231.327 -567.113.629 -12.606.706 -12.606.706 -12.606.706 260.000 428.057.451 -298.637.678 129.419.773 -28.343.318 1.478.495 -26.864.823Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler0 0 0 -298.637.678 298.637.678 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.269.157 -1.269.157 -1.269.157 5.389.559 5.389.559 4.120.402 -63.194 4.057.208Dönem Karı (Zararı)-1.269.157 -1.269.157 -1.269.157 5.389.559 5.389.559 4.120.402 -63.194 4.057.208Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler611.928.571 0 0 0 0 -190.231.327 0 0 -567.113.629 0 0 0 0 0 -13.875.863 0 -13.875.863 0 0 0 0 0 -13.875.863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 129.419.773 5.389.559 134.809.332 -24.222.916 1.415.301 -22.807.615Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler611.928.571 -180.724.551 -567.113.629 -13.263.816 -13.263.816 -13.263.816 260.000 129.419.773 272.612.688 402.032.461 253.119.036 778.842 253.897.878Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler0 0 0 272.612.688 -272.612.688 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.123.958 -1.123.958 -1.123.958 83.877.568 83.877.568 82.753.610 -138.495 82.615.115Dönem Karı (Zararı)-1.123.958 -1.123.958 -1.123.958 83.877.568 83.877.568 82.753.610 -138.495 82.615.115Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 402.032.461 83.877.568 485.910.029 335.872.646 640.347 336.512.993Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI552.875.025 437.968.156Dönem Karı (Zararı)83.737.628 5.324.956Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)83.737.628 5.324.956Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler404.787.224 317.839.482Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13 191.040.923 162.605.444Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.371.280 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.371.280 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24.754.187 21.591.503Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 19.693.830 18.782.102Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 5.060.357 2.809.401Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler156.138.758 133.523.195Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -32.687.375 -1.982.296Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 177.651.513 138.264.865Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri11.174.620 -2.759.374Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 27.590.781 4.286Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-108.705 115.054Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -108.705 115.054İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler78.112.633 123.458.588Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.180.830 -46.717.137İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.031.074 -12.784.777İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.211.904 -33.932.360Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.135.134 -3.095.836İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.135.134 -3.095.836Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-300.822.930 -186.486.644Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.967.638 -1.545.006Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler363.768.111 276.061.768İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)55.596.273 72.931.050İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)308.171.838 203.130.718Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)45.296.053 42.908.714Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.844.999 42.332.729İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-14.844.999 42.332.729Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları566.637.485 446.623.026Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -9.209.455 -7.884.776Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler15 -2.183.999 -769.043Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.401.144 -22.581Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 32.138 21.530YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-117.590.649 -89.136.678Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.566.659 643.265Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.566.659 643.265Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-151.844.683 -91.762.239Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -150.133.215 -88.690.788Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.711.468 -3.071.451Alınan Faiz24 32.687.375 1.982.296Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-273.615.496 -229.692.558İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kredilerden Nakit Girişleri6 0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -95.963.983 -91.427.693Ödenen Faiz25 -177.651.513 -138.264.865YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)161.668.880 119.138.920NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)161.668.880 119.138.920DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.149.089.432 431.286.166DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.310.758.312 550.425.086Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.310.758.312 1.149.089.432Ticari Alacaklar7 115.432.573 106.183.646İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 43.750.709 39.412.698İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar71.681.864 66.770.948Diğer Alacaklar8 11.496.160 10.534.661Stoklar9 2.385.705.307 2.090.253.657Peşin Ödenmiş Giderler10 14.624.146 11.680.334Diğer Dönen Varlıklar19 10.970.522 9.303.474ARA TOPLAM3.848.987.020 3.377.045.204TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.848.987.020 3.377.045.204DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 31.189.880 27.579.832Maddi Duran Varlıklar12 1.432.028.664 1.352.693.035Kullanım Hakkı Varlıkları11 2.233.519.486 2.114.935.110Maddi Olmayan Duran Varlıklar691.730.570 691.955.585Şerefiye14 579.092.596 579.092.596Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 112.637.974 112.862.989Ertelenmiş Vergi Varlığı26 170.608.540 197.621.010TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.559.077.140 4.384.784.572TOPLAM VARLIKLAR8.408.064.160 7.761.829.776KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 808.694.291 778.057.242İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları808.694.291 778.057.242Kiralama İşlemlerinden Borçlar808.694.291 778.057.242Ticari Borçlar7 4.975.884.373 4.600.841.407İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 470.089.813 426.479.568İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.505.794.560 4.174.361.839Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 201.141.802 155.845.749Diğer Borçlar8 3.877.603 3.277.382Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 49.970.469 31.574.336Kısa Vadeli Karşılıklar93.341.621 93.381.568Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 36.748.558 39.664.863Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 56.593.063 53.716.705Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 67.807.704 83.252.925ARA TOPLAM6.200.717.863 5.746.230.609TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.200.717.863 5.746.230.609UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.771.449.961 1.659.701.808İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.771.449.961 1.659.701.808Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.771.449.961 1.659.701.808Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 77.012.057 62.208.236Diğer Borçlar1.409.261 1.409.261İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.409.261 1.409.261Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 20.962.025 38.381.984TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.870.833.304 1.761.701.289TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.071.551.167 7.507.931.898ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar335.872.646 253.119.036Ödenmiş Sermaye20 611.928.571 611.928.571Geri Alınmış Paylar (-)20 -180.724.551 -180.724.551Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi20 -567.113.629 -567.113.629Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-14.387.774 -13.263.816Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.387.774 -13.263.816Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -14.387.774 -13.263.816Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 260.000 260.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları402.032.461 129.419.773Net Dönem Karı veya Zararı83.877.568 272.612.688Kontrol Gücü Olmayan Paylar640.347 778.842TOPLAM ÖZKAYNAKLAR336.512.993 253.897.878TOPLAM KAYNAKLAR8.408.064.160 7.761.829.776Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 6.377.044.301 4.688.273.305Satışların Maliyeti21 -4.882.035.010 -3.558.276.363TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.495.009.291 1.129.996.942BRÜT KAR (ZARAR)1.495.009.291 1.129.996.942Genel Yönetim Giderleri22 -35.941.482 -34.226.382Pazarlama Giderleri22 -1.047.628.936 -794.876.917Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 852.067 4.196.420Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -156.107.098 -163.363.198ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)256.183.842 141.726.865Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 33.373.569 3.241.959Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -577.489 -1.374.717FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)288.979.922 143.594.107Finansman Giderleri25 -177.651.513 -138.264.865SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)111.328.409 5.329.242Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-27.590.781 -4.286Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -297.683 -198.008Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -27.293.098 193.722SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)83.737.628 5.324.956DÖNEM KARI (ZARARI)83.737.628 5.324.956Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-139.940 -64.603Ana Ortaklık Payları83.877.568 5.389.559Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 30 0,14140000 0,00910000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.122.513 -1.267.748Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -1.403.141 -1.584.459Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler280.628 316.711Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 280.628 316.711Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.122.513 -1.267.748TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)82.615.115 4.057.208Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-138.495 -63.194Ana Ortaklık Payları82.753.610 4.120.402http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935009BIST