***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
23.03.2020 16:36
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul'un Ertelenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Yönetim Kurulumuz, 23/03/2020 tarihinde aşağıda belirtilen hususu karar altına almıştır. Şirketimizin 30/03/2020 tarihinde, saat: 15:00'da, Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair Devletimizin ve Bakanlığımızın almış olduğu tedbirler ve önlemler çerçevesinde, hem bunlara destek olmak hem de pay sahiplerimizin toplantıya katılım hakkının korunmasını teminen, ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir. Bu konudaki gelişmeler izlenerek Olağan Genel Kurul toplantı tarihi için yeniden davet ilanı yapılacaktır.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831467
BIST
17:5684.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -1.271,32
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
17:566,5883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0355
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,6087
En Düşük
6,5266
17:567,1195
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,0979
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,1224
En Düşük
6,9716
17:56323,27
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 7,44
|Açılış
|: 323,27
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
323,73
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|13,64
|117.406.054
|% 10,00
|
|DESA
|2,42
|1.496.713
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.560.839
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.278.880
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,80
|8.000.868
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|GARAN
|6,97
|1.482.540.236
|% -6,57
|
|ASELS
|20,82
|586.668.097
|% -2,71
|
|THYAO
|7,74
|467.973.632
|% -3,01
|
|YKBNK
|1,77
|338.388.108
|% -5,85
|
|ISFIN
|2,74
|290.560.419
|% -9,87
|
|GARAN
|6,97
|1.482.540.236
|% -6,57
|
|YKBNK
|1,77
|338.388.108
|% -5,85
|
|ISFIN
|2,74
|290.560.419
|% -9,87
|
|IHLGM
|0,70
|70.928.402
|% -6,67
|
|ODAS
|1,17
|104.520.757
|% -4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6299
|7,6682
|% 0,31
|
|Frank
|6,6798
|6,7201
|% 0,93
|
|Riyal
|1,7462
|1,7549
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.533
|1.533
|34,07
|
|Altın Gr.
|323
|323
|7,42
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,86
|12,89
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|2,70
|2,71
|0,05
|
|B. Petrol
|25,71
|25,71
|-1,27
|
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