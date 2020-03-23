***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul'un Ertelenmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniYönetim Kurulumuz, 23/03/2020 tarihinde aşağıda belirtilen hususu karar altına almıştır. Şirketimizin 30/03/2020 tarihinde, saat: 15:00'da, Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair Devletimizin ve Bakanlığımızın almış olduğu tedbirler ve önlemler çerçevesinde, hem bunlara destek olmak hem de pay sahiplerimizin toplantıya katılım hakkının korunmasını teminen, ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir. Bu konudaki gelişmeler izlenerek Olağan Genel Kurul toplantı tarihi için yeniden davet ilanı yapılacaktır.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831467BIST