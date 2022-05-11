***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
11.05.2022 18:25
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/05/2022
Karar Sayısı
2022/
16:152.376
En Yüksek
|Değişim
|: -3,18%
|| -77,95
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
16:1515,3999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0980
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
16:1516,1264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0076
|Açılış
|: 16,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
16:15914,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,02
|Açılış
|: 914,66
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler16:13
|IHAAS
|23,98
|5.929.712
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.867.896
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|9.132.883
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.404.290
|% 9,90
|
|LIDFA
|6,21
|791.738
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|63.556.613
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.197.850
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,20
|3.734.000.179
|% -2,37
|
|SISE
|19,46
|2.843.159.226
|% -2,51
|
|KRDMD
|15,64
|2.118.985.339
|% -6,18
|
|SAHOL
|19,08
|1.792.777.841
|% -5,36
|
|EREGL
|32,50
|1.595.892.883
|% -4,80
|
|EKGYO
|2,65
|867.090.331
|% -3,64
|
|YKBNK
|4,57
|1.086.206.247
|% -2,77
|
|DOHOL
|3,59
|623.918.468
|% -1,64
|
|SISE
|19,46
|2.843.159.226
|% -2,51
|
|KRDMD
|15,64
|2.118.985.339
|% -6,18
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3910
|15,4007
|% 0,65
|
|Euro
|16,0893
|16,1263
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,7804
|18,8746
|% 0,49
|
|Frank
|15,3770
|15,4696
|% 0,28
|
|Riyal
|4,0924
|4,1129
|% 0,61
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-8,65
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,11
|
|Cumhuriyet
|6.129
|6.222
|-41,00
|
|Tam
|6.093
|6.250
|-41,87
|
|Yarım
|2.945
|3.023
|-20,26
|
|Çeyrek
|1.477
|1.512
|-10,13
|
|Gümüş.Ons
|21,02
|21,05
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,41
|-0,22
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,83
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -68, 27 kaybederek (% -3.10 ) 2, 136
-
16:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MNDRS, IHAAS, UZERB, IMASM, GLBMD
-
16:27
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAPLM, PKENT, EMNIS, SELVA, LIDFA, UFUK
-
16:27
UZERB, ACSEL, ESCOM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:27
AYEN, UFUK, LIDFA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında