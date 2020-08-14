***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
14.08.2020 21:26
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020-30.06.2020 dönemi için SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tabloları bugün KAP'ta açıklanmıştır.
Şirketimizin 30.06.2020 tarihli mali tablolarında yer alan özkaynağı 37.419.237TL'dir. Varlıklarımız içinde bulunan Şok, Mis, Piyale, Amigo, Evin ve Mintax markalarının cari değeri, bağımsız değerleme kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasınca 31.12.2019 tarihi itibarıyla hazırlanan değerleme raporuna göre 2.894.000.000,00 TL olup, kayıtlı değerin düşülmesi sonrası yarattığı özkaynak değer artış tutarı 2.808.324.490TL'dir.
SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış mali tablolarda yer alan 37.419.237TL şirket özkaynağının TTK'nın 376'ıncı maddesinin ve SPK'nın 10 Nisan 2014 tarih ve 11/352 sayılı kararında belirtilen hususlar çerçevesinde 2.845.743.727TL olduğu tespit edilmiştir. Bu tespit üzerine, TTK 376. maddesi uyarınca Şirketin marka değerini de içerir şekilde bir bilanço hazırlanmıştır. İlgili bilanço kapsamında, Şirketimizin 611.928.571TL olan ödenmiş sermayesini koruduğuna karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869235
BIST
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -16,43
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
18:057,3609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0200
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
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7,3873
En Düşük
7,3269
18:058,7319
En Yüksek
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|: 0,62%
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|Açılış
|: 8,7250
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|Önceki Kapanış
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|: 460,88
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|: 461,01
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464,19
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|KENT
|2.289,90
|9.152.730
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,63
|291.645.204
|% 9,99
|
|BAYRK
|7,27
|13.056.316
|% 9,98
|
|DOKTA
|28,64
|38.469.242
|% 9,98
|
|BURVA
|54,90
|3.417.580
|% -10,00
|
|RALYH
|16,11
|3.464.544
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.817.588
|% -9,99
|
|QNBFL
|149,70
|14.969.911
|% -9,98
|
|VKFYO
|8,78
|4.552.684
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|THYAO
|11,14
|861.412.808
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|683.869.358
|% -2,16
|
|TUPRS
|78,75
|667.692.230
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|SKBNK
|1,47
|282.816.509
|% -1,34
|
|TSKB
|1,09
|188.399.205
|% -2,68
|
|KARSN
|3,03
|502.066.485
|% -7,90
|
|DOHOL
|2,04
|322.523.060
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3593
|7,3609
|% 0,27
|
|Euro
|8,6949
|8,7319
|% 0,62
|
|Sterlin
|9,6281
|9,6764
|% 0,70
|
|Frank
|8,0802
|8,1289
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9618
|1,9717
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-10,60
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,00
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|31,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|35,04
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|16,95
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,41
|-1,09
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,26
|
|B. Petrol
|44,88
|44,88
|-0,08
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