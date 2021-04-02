***SONME*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.04.2021 20:14
***SONME*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SONME.E payları 05/04/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/04/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. Not: VBTS kapsamında ilgili paylarda açığa satış yasağı ve/veya brüt takas tedbirleri bulunması halinde bu tedbirler de tek fiyat tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam eder. VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923029
BIST
18:051.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,63
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
18:058,1596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0540
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1848
En Düşük
7,9826
18:059,6138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0232
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,6390
En Düşük
9,4208
18:05455,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,59
|Açılış
|: 455,56
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
456,68
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,96
|21.942.555
|% 10,00
|
|DERHL
|8,69
|22.191.285
|% 10,00
|
|COSMO
|12,32
|416.078
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|276.938.235
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|29.494.559
|% 9,99
|
|UTPYA
|33,22
|1.304.118
|% -9,97
|
|SANEL
|4,61
|956.515
|% -9,96
|
|GLRYH
|12,15
|41.675.250
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,65
|568.756
|% -9,84
|
|RTALB
|30,54
|1.009.165.852
|% -9,43
|
|GARAN
|7,03
|2.419.835.597
|% 0,29
|
|KOZAL
|125,10
|1.288.137.988
|% 3,56
|
|BJKAS
|9,20
|1.211.485.739
|% 0,44
|
|RTALB
|30,54
|1.009.165.852
|% -9,43
|
|SASA
|46,90
|785.109.223
|% -0,85
|
|GARAN
|7,03
|2.419.835.597
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,92
|409.799.325
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,98
|634.275.643
|% -1,73
|
|BJKAS
|9,20
|1.211.485.739
|% 0,44
|
|SKBNK
|1,21
|149.767.741
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1579
|8,1642
|% 0,72
|
|Euro
|9,5973
|9,6195
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,2646
|11,3211
|% 0,74
|
|Frank
|8,6366
|8,6886
|% 0,73
|
|Riyal
|2,1729
|2,1838
|% 0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|455
|456
|4,67
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ERBOS
Yüzde 6.59 oranında artışla 68.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 479, 043 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, GUBRF, TCELL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 89 artarak (% 0.07 ) 1, 233
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RAYSG, NIBAS, ORGE, JANTS, BURVA, IZFAS, AVGYO, BANVT, NTGAZ, DERHL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, IEYHO, UTPYA