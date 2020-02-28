***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:12
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822586
BIST
13:00104.968
En Yüksek
|Değişim
|: -4,94%
|| -5.450,83
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
13:006,2558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0554
|Açılış
|: 6,2490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2572
En Düşük
6,1998
13:006,9104
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0887
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
13:00327,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,11
|Açılış
|: 327,34
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,74
|18.330.966
|% 10,65
|
|HUBVC
|25,40
|11.602.009
|% 9,80
|
|MEMSA
|0,37
|982.986
|% 8,82
|
|OYLUM
|3,02
|5.576.011
|% 6,34
|
|QNBFB
|34,86
|326.716
|% -14,98
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|AVGYO
|1,48
|21.845.782
|% -13,45
|
|YESIL
|11,08
|3.519.780
|% -12,62
|
|BUCIM
|3,37
|931.159
|% -12,24
|
|THYAO
|11,35
|685.620.094
|% -6,58
|
|ASELS
|27,00
|524.748.598
|% -3,50
|
|GARAN
|9,44
|174.482.600
|% -7,36
|
|PETKM
|3,57
|131.770.632
|% -4,55
|
|YKBNK
|2,29
|130.384.610
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,37
|120.114.775
|% -6,80
|
|IHLGM
|1,20
|102.414.822
|% -6,98
|
|THYAO
|11,35
|685.620.094
|% -6,58
|
|ODAS
|1,90
|109.705.942
|% -6,86
|
|YKBNK
|2,29
|130.384.610
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0499
|8,0903
|% 0,99
|
|Frank
|6,4612
|6,5001
|% 1,40
|
|Riyal
|1,6617
|1,6700
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.627
|-10,69
|
|Altın Gr.
|327
|327
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.160
|2.214
|-5,25
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|-2,54
|
|Çeyrek
|524
|535
|-1,27
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,23
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|49,91
|49,91
|-1,82
|