***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 11:59
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829212
BIST
13:3589.415
En Yüksek
|Değişim
|: -6,47%
|| -6.189,83
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.405
13:356,3867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0572
|Açılış
|: 6,3840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3885
En Düşük
6,2780
13:357,1365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1035
|Açılış
|: 7,1320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
13:35308,18
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -3,21
|Açılış
|: 308,18
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,99
|58.382.891
|% 9,52
|
|BMELK
|1,20
|206.556
|% 9,09
|
|KUYAS
|1,14
|9.069.366
|% 7,55
|
|VKING
|3,78
|5.584.503
|% 5,88
|
|ISKUR
|292.999,60
|293.000
|% 3,90
|
|AVISA
|12,69
|293.581
|% -10,00
|
|IHEVA
|2,07
|2.026.341
|% -10,00
|
|QNBFL
|121,50
|713.177
|% -10,00
|
|TMPOL
|3,24
|825.993
|% -10,00
|
|HURGZ
|0,81
|1.140.431
|% -10,00
|
|ASELS
|23,60
|357.616.521
|% -7,31
|
|THYAO
|8,49
|301.375.764
|% -7,11
|
|GARAN
|8,37
|276.627.310
|% -7,10
|
|ECILC
|3,81
|163.625.769
|% -6,16
|
|YKBNK
|2,11
|97.313.769
|% -4,52
|
|ODAS
|1,27
|75.885.530
|% -7,97
|
|IHLGM
|0,88
|51.364.034
|% -7,37
|
|YKBNK
|2,11
|97.313.769
|% -4,52
|
|EKGYO
|1,16
|49.223.144
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,50
|20.952.702
|% -7,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8265
|7,8657
|% 1,02
|
|Frank
|6,7365
|6,7771
|% 1,67
|
|Riyal
|1,6957
|1,7042
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.506
|-24,71
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|2.097
|2.129
|17,00
|
|Tam
|2.067
|2.120
|-3,23
|
|Yarım
|999
|1.026
|-1,56
|
|Çeyrek
|501
|513
|-0,78
|
|Gümüş.Ons
|12,95
|13,00
|-1,75
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,35
|
|B. Petrol
|31,23
|31,23
|-2,62
|