***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.03.2020 10:03
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833492
BIST
11:1890.007
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 1.947,40
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
89.212
11:186,5722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0033
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5621
11:187,2287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0331
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,2180
11:18341,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,00
|Açılış
|: 341,30
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
340,58
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|6,29
|8.211.347
|% 9,97
|
|ICBCT
|4,08
|29.139.863
|% 9,97
|
|MAALT
|59,80
|1.161.093
|% 9,93
|
|SKTAS
|2,55
|1.133.736
|% 9,91
|
|LUKSK
|7,32
|820.728
|% 9,91
|
|GLRYH
|1,95
|2.250.489
|% -9,72
|
|OYAYO
|4,80
|4.449.888
|% -4,95
|
|ADBGR
|5,92
|287.555
|% -1,99
|
|MZHLD
|11,30
|11.447
|% -1,74
|
|YKGYO
|2,20
|8.044.170
|% -1,35
|
|GARAN
|8,27
|221.786.687
|% 2,86
|
|THYAO
|9,08
|220.958.451
|% 4,13
|
|ECILC
|4,68
|208.038.514
|% 2,18
|
|ASELS
|23,76
|151.161.999
|% 2,24
|
|SASA
|8,65
|142.234.150
|% 8,40
|
|ECILC
|4,68
|208.038.514
|% 2,18
|
|GSRAY
|2,15
|95.313.530
|% 6,44
|
|YKBNK
|1,91
|75.631.313
|% 2,14
|
|GARAN
|8,27
|221.786.687
|% 2,86
|
|TSPOR
|3,10
|80.764.369
|% 9,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0658
|8,1062
|% -0,95
|
|Frank
|6,7903
|6,8313
|% -0,59
|
|Riyal
|1,7426
|1,7513
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.615
|-6,73
|
|Altın Gr.
|341
|341
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,05
|14,09
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,99
|0,00
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|B. Petrol
|27,14
|27,14
|0,72
|
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