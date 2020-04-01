***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2020 15:17
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833843
BIST
16:0588.637
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -1.006,99
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
16:056,6712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0562
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6784
En Düşük
6,6108
16:057,2907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0033
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2611
16:05340,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 4,46
|Açılış
|: 340,24
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.609.267
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|RTALB
|5,13
|13.847.444
|% -10,00
|
|BURVA
|11,68
|109.735
|% -9,95
|
|MTRYO
|3,13
|19.275.187
|% -9,80
|
|GEDIK
|17,25
|16.293.529
|% -9,64
|
|PEKGY
|2,45
|24.934.486
|% -9,26
|
|THYAO
|8,96
|641.076.113
|% -1,21
|
|ASELS
|22,86
|635.529.689
|% -3,14
|
|SASA
|8,38
|557.182.035
|% -4,45
|
|GARAN
|7,84
|510.783.987
|% -3,57
|
|TUPRS
|78,50
|419.860.151
|% 3,97
|
|IHLGM
|1,06
|245.357.025
|% 0,95
|
|ODAS
|1,38
|226.776.621
|% 1,47
|
|IHLAS
|0,52
|77.845.724
|% 1,96
|
|KRDMD
|1,93
|282.113.829
|% 1,58
|
|PETKM
|3,33
|403.918.048
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2362
|8,2775
|% 0,58
|
|Frank
|6,8708
|6,9122
|% 0,25
|
|Riyal
|1,7676
|1,7765
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|7,89
|
|Altın Gr.
|340
|340
|4,13
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,98
|14,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,01
|0,03
|
|B. Petrol
|25,17
|25,17
|-1,18
|
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