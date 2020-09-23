***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2020 13:48
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876285
BIST
15:071.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,25
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.106
En Düşük
1.099
15:077,6916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0293
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,6950
En Düşük
7,6530
15:078,9984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0198
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0074
En Düşük
8,9397
15:07466,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,30
|Açılış
|: 466,09
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,36
BIST En Aktif Hisseler15:05
|ADESE
|2,31
|364.368.691
|% 10,00
|
|INFO
|11,44
|37.899.301
|% 10,00
|
|ACSEL
|13,42
|3.783.052
|% 10,00
|
|RODRG
|6,38
|2.590.637
|% 10,00
|
|DARDL
|15,18
|8.467.513
|% 10,00
|
|YONGA
|48,16
|1.827.142
|% -9,98
|
|SODSN
|20,22
|785.476
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,50
|629.699
|% -9,97
|
|UFUK
|13,40
|789.528
|% -9,95
|
|DAGI
|11,15
|1.144.001
|% -9,94
|
|SISE
|6,84
|1.632.121.050
|% 2,24
|
|KRDMD
|3,34
|784.757.564
|% 1,83
|
|PETKM
|4,15
|618.550.341
|% -1,89
|
|ADESE
|2,31
|364.368.691
|% 10,00
|
|GARAN
|6,54
|310.978.981
|% 1,08
|
|SISE
|6,84
|1.632.121.050
|% 2,24
|
|KRDMD
|3,34
|784.757.564
|% 1,83
|
|ADESE
|2,31
|364.368.691
|% 10,00
|
|PETKM
|4,15
|618.550.341
|% -1,89
|
|IHLAS
|1,07
|144.759.751
|% 0,94
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6898
|7,6927
|% 0,40
|
|Euro
|8,9936
|8,9993
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,7545
|9,8034
|% 0,20
|
|Frank
|8,3122
|8,3623
|% 0,14
|
|Riyal
|2,0437
|2,0539
|% 0,29
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|-19,29
|
|Altın Gr.
|465
|466
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.150
|-26,00
|
|Tam
|3.077
|3.153
|-38,48
|
|Yarım
|1.487
|1.525
|-18,62
|
|Çeyrek
|746
|763
|-9,31
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,33
|-1,07
|
|Gümüş Gr.
|5,77
|5,78
|-0,24
|
|B. Petrol
|41,75
|41,75
|0,04
|