***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2020 10:16
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878490
BIST
11:351.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,52
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
11:357,7827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0181
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7827
En Düşük
7,7419
11:359,1649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0160
|Açılış
|: 9,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1686
En Düşük
9,1224
11:35476,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,08
|Açılış
|: 476,67
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler11:35
|YAPRK
|85,80
|1.521.749
|% 10,00
|
|DYOBY
|10,91
|44.912.602
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|EMNIS
|58,40
|463.871
|% 9,98
|
|TACTR
|16,88
|933.025
|% 9,97
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|387.144
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|ISBIR
|2.660,10
|532.020
|% -7,71
|
|GARAN
|7,27
|896.249.655
|% 1,25
|
|SISE
|6,96
|552.761.015
|% -0,85
|
|ODAS
|3,17
|420.114.434
|% 4,97
|
|ASELS
|18,77
|256.222.142
|% 0,37
|
|GUBRF
|37,24
|200.969.339
|% 6,28
|
|ODAS
|3,17
|420.114.434
|% 4,97
|
|GARAN
|7,27
|896.249.655
|% 1,25
|
|SISE
|6,96
|552.761.015
|% -0,85
|
|EKGYO
|1,81
|102.680.408
|% 2,26
|
|BSOKE
|2,13
|120.314.851
|% 0,95
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7794
|7,7827
|% 0,23
|
|Euro
|9,1564
|9,1649
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,0549
|10,1053
|% 0,05
|
|Frank
|8,4573
|8,5083
|% 0,07
|
|Riyal
|2,0656
|2,0760
|% 0,09
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-5,52
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,25
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,28
|41,28
|-0,01
|
Seans Raporu
11:35
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