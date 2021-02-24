***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2021 10:00
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912076
BIST
10:101.507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,91
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.508
En Düşük
1.496
10:107,1222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0170
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1483
En Düşük
7,0712
10:108,6612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0246
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6932
En Düşük
8,5921
10:10413,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,23
|Açılış
|: 413,84
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
415,73
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler10:10
|CASA
|195,80
|916.344
|% 10,00
|
|MERIT
|377,00
|1.870.297
|% 9,98
|
|KSTUR
|315,10
|714.017
|% 9,98
|
|TACTR
|28,00
|49.728
|% 8,19
|
|AVISA
|19,99
|18.932.444
|% 7,13
|
|AVGYO
|3,36
|268.277
|% -11,28
|
|MZHLD
|37,26
|176.352
|% -10,00
|
|IZTAR
|22,50
|535.545
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|415.548
|% -9,99
|
|SRVGY
|95,60
|1.818.312
|% -9,98
|
|ASELS
|17,67
|284.789.534
|% 3,45
|
|SASA
|35,88
|169.883.602
|% -1,21
|
|THYAO
|12,95
|147.592.759
|% -0,54
|
|PETKM
|5,39
|139.018.411
|% -0,74
|
|KOZAL
|132,80
|132.793.172
|% -0,45
|
|SKBNK
|1,43
|50.257.088
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|69.603.189
|% -0,85
|
|TSKB
|1,82
|50.944.111
|% 1,11
|
|PETKM
|5,39
|139.018.411
|% -0,74
|
|ODAS
|3,99
|76.657.518
|% 0,25
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1182
|7,1222
|% 0,24
|
|Euro
|8,6548
|8,6612
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,0752
|10,1257
|% 0,76
|
|Frank
|7,8236
|7,8707
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8921
|1,9016
|% 0,15
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|3,60
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,13
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,29
|64,29
|-0,19
|
Seans Raporu
10:10
daha fazla
-
10:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, PGSUS, TKFEN
-
10:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, DOHOL, TUPRS
-
10:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 08 kaybederek (% -0.91 ) 1, 308
-
10:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, MERIT, AVISA, CASA
-
10:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RODRG, EPLAS, KARSN, SRVGY, MZHLD, DIRIT, MEGAP, IZTAR, MEGAP